Raeldo López cierra un ciclo de ocho años en Chao Café

El actor y productor Raeldo López anunció el cierre definitivo de Chao Café Teatro, en el centro comercial Ágora Mall, atribuyendo la decisión a la crisis económica en República Dominicana.

López señaló que la economía dominicana "va de mal en peor", haciendo insostenible la operación de los negocios y obligándolos a cerrar.

“No es un secreto para nadie que la economía de la República Dominicana va de mal en peor y lamentablemente eso nos ha afectado mucho a nosotros los emprendedores, los negociantes, los empresarios. Muchos han tenido que cerrar sus negocios, y lamentablemente nosotros estamos dentro de ese grupo”, afirmó López.

El showman adelantó que entre las últimas funciones del teatro, que permaneció abierto durante ocho años, se presentará una función especial de la obra "Escuela para mujeres", el martes 25 de noviembre, en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"El 99% de la gente que está opinando, burlándose o aconsejándome por el cierre de Chao … nunca ha visto un show mío o si quiera se ha bebido una pequeña en el teatro, por lo que, su critica, burla o consejo ha sido recibida satisfactoriamente y está siendo enviada al inodoro para darle su correcto curso", comentó López el martes en su Instagram.

Luego agregó: "Acompáñame a despedir mi amado #ChaoCafeTeatro de su etapa en Agora Mall con esta función especial la #159 de #EscuelaParaMujeres ".