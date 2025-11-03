Halloween! inspirado por Lady Gaga desde Lopesan Costa Bavaro

Lucha interna, miedos, dudas y glamour fantasmal enmarcados en una mezcla de estilos opera-teatro son las principales características de “Abracadabra”, el nuevo opening del musical de Halloween “Luna de Sangre”, del hotel Lopesan Costa Bávaro Resort Spa & Casino “Luna de Sangre”.

“Abracadabra” es un homenaje a la afamada artista internacional Lady Gaga, quien se destaca por utilizar una fusión vanguardista de moda, arte y música, definida por una estética teatral y provocativa.

La productora general del espectáculo y directora artística del Lopesan Costa Bávaro, Roxanna Román Báez, explicó que incluir a Lady Gaga es una forma de rendir homenaje a una artista que siempre se ha reinventado y roto estereotipos.

“Lady Gaga se ha manejado siempre con una relación de respeto, colaboración y apoyo con la comunidad de los Drag Queen, quienes son los protagonistas del musical “Luna de Sangre”, explicó Román Báez.

La puesta en escena de “Abracadabra” conllevó la participación de un equipo de 40 bailarines, apoyados con una jaula en hierro fundido de 11 pies de ancho por 8 pies de alto, donde los bailarines actúan, y un show de luces.

“Luna de Sangre” tiene, además del opening, nueve números ambientados en los siglos XVIII y XIX en los que los 70 bailarines que participan llevaron vestuario de época, pelucas y trajes de fantasía.

El musical tuvo una duración de 60 minutos en los que se presentaron los números Desátame, Reina de los Condenados, Monarca del Infierno, Bruja Hechicera y Encadenada en el infierno, entre otros; y el gran cierre “Somos Nosotros”.

“Luna de Sangre” fue producido por la directora artística de Lopesan Costa Bávaro, Roxanna Román Báez, quien dirigió un equipo integrado por la coreógrafa Jhoanna Román Báez, y los diseñadores de vestuario Cristian Adolfo de los Santos y Freddy Fernando Gutiérrez.