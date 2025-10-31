Theamus abre su nuevo teatro en el piso 5 de Blue Mall con el icónico musical “Cabaret”

El nuevo teatro de Theamus, ubicado en su piso 5 de BlueMall, abre oficialmente sus puertas con una de las producciones más emblemáticas del teatro musical mundial: “Cabaret”, bajo un acuerdo especial con Concord Theatricals.

Bajo la dirección general de Luis Marcel Ricart, el público será transportado al mítico Kit Kat Club del Berlín de los años 30, un lugar donde la música, la sensualidad y la decadencia se entrelazan mientras el mundo exterior comienza a desmoronarse.

El montaje está protagonizado por Hony Estrella, Laura Rivera, Guille Martín, Shalim Ortiz-Goico, Gracielina Olivero, Luis del Valle y Xavi, acompañados por un extraordinario elenco de nuevos talentos y figuras veteranas que dan vida a este universo vibrante, provocador y emocionalmente intenso.

Con coreografía de Gracielina Olivero, dirección vocal de Claudia González y Paola González, vestuario diseñado por Danilo Cerovic y confeccionado por Magdalena Gutiérrez, Cabaret cuenta además con sonido y luces a cargo de LuxArt, bajo la dirección técnica de Ariel Ramos.

La ejecución del diseño escenográfico de Angelica Lora está realizada por Tracke Stage, bajo la dirección de Ángela Bernal, la construcción de escenografía ha estado a cargo de Ediscon de Carlos Ortega y el acabado artistico de Algel Soto, quienes han logrado materializar un espacio que combina la estética decadente del cabaret berlinés con una atmósfera contemporánea e inmersiva.

SINOPSIS

Cabaret, con libreto de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, está basado en las historias de Christopher Isherwood contenidas en Goodbye to Berlin, ambientado en el Berlín de 1931 y narra la historia de Sally Bowles, una carismática cantante del Kit Kat Club, y su relación con Cliff Bradshaw, un joven escritor norteamericano.

Mientras el club sigue girando entre música, risas y excesos, el mundo exterior se transforma con el ascenso del nazismo. Entre luces, lentejuelas y deseo, Cabaret invita al espectador a reflexionar sobre la libertad, el amor y la fragilidad humana ante los cambios históricos.

ENTRADAS

Las boletas están disponibles en Uepa Tickets. Las funciones se presentarán en el nuevo Teatro de Theamus en Blue Mall (Piso 5), un espacio moderno diseñado para ofrecer una experiencia teatral sin precedentes, con tecnología de punta y un ambiente íntimo y elegante.