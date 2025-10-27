Carlos Villagrán participará en la Comic Con República Dominicana 2025

El universo geek, la fantasía y la cultura pop regresan a la capital dominicana, los días 1 y 2 de noviembre, en el puerto de San Souci en la Comic Con República Dominicana 2025.

Este año, la convención reunirá a leyendas vivas del entretenimiento mundial, héroes que marcaron generaciones y artistas que continúan inspirando a millones.

De acuerdo a un comunicado de prensa, público dominicano podrá encontrarse cara a cara con Mario Castañeda y René García, las voces icónicas de Gokú y Vegeta en Dragon Ball Z, en una experiencia que unirá el poder de los dos Saiyajins más amados del anime.

“Para muchos, escuchar la voz de Gokú o Vegeta es revivir su niñez. Poder tenerlos juntos en República Dominicana es un sueño hecho realidad”, comentó Oscar Romero, productor general de Comic Con RD.

El eterno Kiko, Carlos Villagrán, llega también a Santo Domingo para celebrar con el público dominicano el cariño intacto hacia uno de los personajes más entrañables de la televisión latinoamericana. En medio del reciente interés global por el legado de Chespirito, su visita promete ser uno de los momentos más nostálgicos y esperados del evento.

A ellos se suma Lou Ferrigno, el actor que dio vida al Increíble Hulk en la serie original de los años 70. Ferrigno, símbolo de fuerza y perseverancia, representa esa conexión emocional con una generación que descubrió los superhéroes mucho antes del universo cinematográfico moderno.

La lista con: Sam de la Rosa, artista de Marvel Comics y colaborador en títulos emblemáticos como Spider-Man, Venom y Iron Man; y César Franco, voz oficial de temas inmortales como Digimon y Dragon Ball Z, quien pondrá a cantar a toda una generación que creció con sus himnos de apertura.

Completando el grupo, estará Taryn Cosplay, reconocido como uno de los mejores cosplayers masculinos del mundo, quien llega por primera vez al Caribe con sus espectaculares caracterizaciones que han revolucionado la escena internacional.

“El público dominicano se ha ganado su lugar dentro del mapa geek latinoamericano”, afirmó Edson Araúz, productor comercial. “Comic Con RD no es solo un evento: es un movimiento cultural que celebra nuestra creatividad, talento y conexión con las historias que amamos.”