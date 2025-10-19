La obra inmersiva "Nacimiento Viviente Santo Domingo 2025" se presentará en el Parque Iberoamericano

Dirigido por Studio Teatro Wendy Queliz y auspiciado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, llega la magia de la Navidad con el espectáculo inmersivo e interactivo el “Nacimiento Viviente Santo Domingo 2025”.

La obra se presentará en el anfiteatro Nuryn Sanlley del 12 al 21 de diciembre de 2025 en el Parque Iberoamérica,lo cual promete ser una vibrante puesta en escenaque recreará de manera única los acontecimientos de María, José, el Ángel Gabriel y todos los personajes que rodearon este momento histórico.

“Nacimiento Viviente Santo Domingo 2025 es más que una obra teatral, es una experiencia sensorial y espiritual que nos invita a reconectar con la esencia de la Navidad. Es un privilegio dirigir un elenco tan vasto y un equipo creativo tan comprometido para traer esta historia al corazón de Santo Domingo”, afirma Wendy Queliz, directora y reconocida pionera del teatro inclusivo en el país.

Este enfoque no solo humaniza el relato bíblico, sino que también permite a las personas conectarse manera inmersiva ya que se le permitirá al público caminar por las diferentes escenas, los asistentes pueden observar, tocar, vivenciar de cerca elementos de la vida cotidiana en épocas pasadas, lo que enriquece su comprensión cultural y religiosa.

El elenco principal de esta producción está encabezado por Paloma Richiez y Aneli Paredes (ambas como María) y Jaime Contreras y Diego Algarin como (José). Los acompañan Carla Morel y La Tía Nancy cómo (Isabel), Leonardo Núñez (Arcángel Gabriel) y la actriz inclusiva con Síndrome de Down Amelia Brea Bermúdez en el rol de Posadera, sumando a un conjunto de actores noveles y profesionales que completan el reparto.

Acerca del Nacimiento Viviente Santo Domingo:

El Nacimiento Viviente Santo Domingo, dirigido por Studio Teatro Wendy Queliz y auspiciado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, se convertirá en una representación emblemática de la Navidad en la capital dominicana. Este belén viviente no solo es un evento que celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret, sino que también sirve como un espacio cultural significativo que reúne a la comunidad y promueve el arte local.

La recreación del nacimiento de Jesús es llevada a cabo con realismo y detalle, transportando a los visitantes a un momento histórico y espiritual de gran relevancia. Mediante la utilización de escenografías elaboradas, vestuarios auténticos y actuaciones conmovedoras, se establece un ambiente que invita a la reflexión y a la contemplación.

Uno de los aspectos más destacados del Nacimiento Viviente Santo Domingo es su naturaleza interactiva. Los asistentes pueden participar activamente, lo que incrementa el sentido de conexión con la historia y la cultura que se representa. Esta interacción no solo enriquece la experiencia del espectador, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y comunidad, aspectos cruciales en la sociedad contemporánea. El evento ha recibido el apoyo significativo del Ayuntamiento del Distrito Nacional, lo que subraya la importancia de iniciativas culturales como esta en la promoción del turismo y la identidad local. La colaboración entre entidades públicas y privadas es fundamental para garantizar la continuidad y sostenibilidad de eventos que enriquecen la oferta cultural del país.

El Nacimiento Viviente Santo Domingo no es solo una representación del nacimiento de Cristo, sino un fenómeno cultural que une a personas de diversas edades y orígenes en la celebración de la Navidad.

Patrocinadores

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros valiosos patrocinadores y colaboradores por su apoyo fundamental, que ha hecho posible este proyecto, Gracias a: Studio Teatro Wendy Queliz, Santo Domingo ADN, Árvore Produce, PUCMM, UCSD, UTESA, UCE, Alliance Française, Best Buddies, Café Santo Domingo, Alta Copa, Cartel, Logomarca, Pala Pizza, Keto Meals Gluten & Sugar Free, Santo Buffet, Padel 28, JP. Channet, Gran Videva, Galletas Martín, Cacao Mae, Omeroliza D’ Comer, Appetizer, Babina Plus, Hugo M. Reyes Talleres Gráficos, Universo de las telas y WaterproofProductions.

Detalles del evento

Obra: "Nacimiento Viviente Santo Domingo 2025"

Fechas: Del 12 al 21 de diciembre de 2025, 6 funciones

Lugar: Anfiteatro Nuryn Sanlley Parque Iberoamérica, Calle César Nicolás Penson, (al lado del conservatorio de música y la Escuela de Bellas Artes) Santo Domingo, R.D.

Entradas: Boletas disponibles a través de Uepa Tickets y su página www.uepatickets.com

Equipo creativo

El éxito de esta ambiciosa puesta en escena recae en un destacado equipo creativo que combina experiencia y talento local:

▪ Dirección teatral y general: Wendy Queliz, Pedagoga y directora Teatral pionera del teatro inclusivo en República Dominicana.

▪ Idea y conceptualización: Padre Franchy Lluberes.

▪ Adaptación: Sumaya Herrera.

▪ Dirección Musical y coral: maestro Gabriel Belliart y el maestro Hipólito Javier.

▪ Producción Ejecutiva y Gestión de Patrocinios: Carolina Gietz y Pádel 28 encargados de la infraestructura y el alcance del proyecto.

▪ Producción:Noelia German, ARVORE.

▪ Escenografía: arquitectos Judith German y Jhon Caridad junto a las Escuelas de arquitectura de PUCMM, UCE, UCN, UCSD, UTESA.

▪ Coreografía: Sasa Queliz la destacada coreógrafa y bailarina de danza contemporánea y clásica, que a bailado en todas la operas del mundo viene al país siendo la única bailarina dominicana que ha bailado para el rey Carlos III del Reino Unido y llega directamente desde Alemania, donde es miembro activo de la compañía de danza contemporánea más destacada de Europa Sasha Waltz & Guest.

▪ Maquillaje y Estilismo Profesional: Isabel Tamayo, responsable de la caracterización detallada de la época.

▪ Prensa, Relaciones Públicas y Comunicaciones: Aneli Paredes, a cargo de la difusión y el contacto con los medios.