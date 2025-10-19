Este domingo 19 inicia el festival FITE RD 2025

Este domingo 19 inicia el Festival Internacional de Teatro República Dominicana 2025 (FITE RD 2025) con 75 presentaciones teatrales en el Palacio de Bellas Artes, bajo el lema “El teatro somos todos”.

El evento se dedicará al gestor cultural Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro y España como país invitado.

El festival se desarrollará del 19 al 30 de octubre, con la participación de compañías teatrales nacionales e internacionales y una programación que abarca presentaciones en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elías Piña y La Romana.

FITE reúne este año 23 propuestas escénicas del teatro dominicano contemporáneo.

Su amplia cartelera para este año incluye obras nacionales que destacan por el mensaje que transmiten relacionado a la realidad social y humana del país.

Entre ellas destaca el “El Gallo”, un monólogo de Francis Cruz, con dramaturgia de Rafael Morla y dirección de Fausto Rojas, que ofrece un retrato íntimo y descarnado de Joaquín Balaguer, quien, desde su lecho de muerte, desnuda su alma ante el espejo de su poder.

La obra se presentará el miércoles 29 a las 7:00 p.m. y el jueves 30 a las 8:30 p.m. en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

También forma parte de la cartelera “A la garata, Romeo y Julieta”, una versión libre del clásico de William Shakespeare, presentada por Tirapiedra Teatro. Bajo la dirección de Albania Peña y Francisco Alberto, esta adaptación traslada la historia de los amantes a un barrio dominicano marcado por la desigualdad y la violencia y la falta de oportunidades.

Podrá verse el sábado 25 a las 8:30 de la noche y el domingo 26 a las 7:00 de la noche en la Sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes.

De la misma forma, “Las vaginas son ateas”, de Producciones Raúl Méndez, invita al público a reírse de lo convencional a través de una comedia protagonizada por Yanela Hernández y Xiomara Rodríguez, dirigida por Elvira Taveras y escrita por Lili García Catalá.

La pieza se presentará el viernes 24 a las 8:00 p.m. en el Centro Cultural Ercilia Pepín de Santiago, y el sábado 25 a las 9:00 de la noche en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Por su parte, la Compañía Nacional de Teatro sube a escena “El sueño de la vida”, drama dirigido y versionado por Fausto Rojas a partir de la obra inconclusa Comedia sin título de Federico García Lorca.

Este montaje propone una reflexión sobre la función del arte y la responsabilidad social del creador, en un diálogo entre el teatro y la realidad.

Las funciones serán el miércoles 22 a las 7:00 de la noche y el jueves 23 a las 10:00 de la mañana y 8:30 de la noche en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

Entre las obras que completan la programación figuran “El flautista de Hamelín”, de Teatro Cúcara-Mácara; “El poder y la sangre”, de Teatro Gayumba; “Casa de muñecas”, de Teatro Orquestal Dominicano; “Vitoria”, de Teatro Utopía; “Cita a ciegas”, de Teatro Las Máscaras; “La caída de Monononó”, de Teatro Porpipá; y “Caronte”, de Ariel Feliciano Presenta, entre otras.

En total, el FITE RD 2025 ofrecerá 75 presentaciones teatrales, con 15 compañías internacionales, 17 nacionales, 3 del Estado, y la participación de estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), distribuidas en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elías Piña y La Romana.

Además, contará con la participación de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Francia, México, Puerto Rico y el país anfitrión, así como una representación de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

Las boletas están disponibles en la boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito a un precio popular de RD$200.