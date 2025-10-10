“Ella me ama”: un musical de Broadway de atmósfera navideña que llega a la escena dominicana

La magia de Broadway se encenderá en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes con “Ella me ama”, un musical que revive el espíritu del teatro clásico con una historia de amor ambientada en la Europa de los años 30. Las funciones se presentarán los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2025.

Ambientada en una elegante perfumería en plena época navideña, la historia sigue a Georg y Amalia, dos empleados que, pese a sus constantes diferencias, desconocen que son en realidad almas gemelas que se escriben apasionadas cartas de amor bajo el anonimato, tras unirse a un “Club de corazones solteros”.

Es una trama que combina el encanto de las comedias románticas clásicas con la calidez de la Navidad.

Esta puesta en escena marca un hito en el teatro musical dominicano al ser la primera adaptación al español de este clásico de Broadway en todo el mundo. Ganador de dos premios Tony, “Ella Me Ama” ha sido estrenada tres veces en Broadway, y llega ahora al país con una producción de alto nivel.

Talentos

El elenco está encabezado por Luis José Germán como Georg, Sibelle Márquez (Amalia), Hony Estrella (Ilona), Héctor Aníbal (el Sr. Kodaly), Papachín Lendor (el Sr. Maraczek), Luis del Valle (el Sr. Sipos) y Juanma García (Arpad).

La producción cuenta además con una participación especial de Kenny Grullón, junto a un ensamble conformado por Laura Alcántara, Ángela Bernal, Luisa Ramírez, Juanma González, Guille Martin y Maikel Acosta.

La producción general está a cargo de Juanma García, con la dirección escénica de María Castillo, dirección musical de Junior Basurto Lomba, dirección vocal de Claudia González y coreografía de Natalie Borsos. El equipo creativo incluye a Luis Armando Rivera (traducción y producción), Ángela Bernal y Tracke Stage (escenografía), y Ariel Ramos junto a Luxart (luces y sonido).

Esencia clásica

Con su estética elegante, su historia cargada de emociones y su atmósfera navideña, “Ella me ama” se presenta como una propuesta innovadora dentro del teatro dominicano, combinando la esencia del Broadway clásico con el talento y la creatividad de una nueva generación de artistas locales. El montaje viene de la tercera adaptación de la obra de teatro de 1937 “Parfumerie”, del dramaturgo húngaro Miklós László, tras la película de 1940 “The Shop Around the Corner” y la versión musical de 1949 “In the Good Old Summertime”. (Volvió a aparecer en 1998 como You’ve Got Mail). El musical se estrenó en Broadway en 1963 y tuvo 301 funciones.

Aunque la temporada original en Broadway no fue un éxito de taquilla, “She Loves Me” se convirtió poco a poco en un clásico de culto, y el exitoso reestreno en Broadway de 2016 se convirtió en el primer espectáculo de Broadway en transmitirse en vivo.