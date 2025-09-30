"Toc toc", trastornos expuestos con humor y empatía

La pieza teatral "Toc toc" ha sido presentada en varios teatros dominicanos. Quien suscribe ha asistido a tres de estas versiones. La última que he visto ha sido al teatro Lope de Vega, en Novo Centro, una producción de Atrevete S. R. L., responsabilidad de Gianni Paulino.

La trama gira en torno a un grupo de pacientes que se reúnen en el consultorio del doctor Cooper con la esperanza de que éste les cure sus respectivos trastornos obsesivos compulsivos, siendo que el especialista está altamente valorado por sus métodos revolucionarios.

Dicho esto, empecemos. Esta nueva versión es dirigida por Indiana Brito, cuya impronta está matizada por un sello vanguardista y conceptual, aunque en esta ocasión estuvo más circunscrita al guión original. Suponemos que no siempre los directores pueden contrariar la visión de quienes les contratan.

La obra, escrita por el francés Laurent Baffie, estrenada en el año 2005 en su país de origen y, desde entonces, ha recorrido teatros de varios de Europa, América Latina y Estados Unidos, en República Dominicana, desde 2015, ha sido representada de manera intermitente.

Con sus altas y sus bajas, la versión, cuyo elenco incluye a la propia Gianni, acompañada de Exmin Carvajal, Patricia Muñoz, Hensy Pichardo, Cindy Galán, Erlyn Saúl y Yesmín Cabrera, mantiene ese tono de humor negro de siempre, complementando el mensaje central que hace referencia a varios trastornos que, según los datos, padece el 2 por ciento de la población mundial.

Irónicamente, tres de los personajes interpretados por igual número de actores que antes habían representado los mismos roles, son los más exagerados.

Los trastornos siguen siendo los mismos: la coprolalia, aritmomanía, nosofobia, verificación obsesiva, palilalia, ecolalia, simetría, acumulación, entre otros, son expuestos de manera jocosa, sin que esto minimice la importancia que tienen para quienes los padecen.

La nueva versión de "Toc toc", vista desde el sentido menos complaciente, pero, en cambio, más justa, pretende descansar los sentidos, relajar la mente, compensar con la risa, lo que la cotidianidad convulsa no consigue.

El teatro de comedia, inteligente o no (y éste lo es), lleva siempre sobre los hombros de quienes lo interpretan, el peso de lograr el objetivo de hacer reír y pensar a la vez. Sabemos que no es fácil.

Pues en esta ocasión, tanto elenco, producción y directora se esforzaron para entregar un buen producto al público. Sí. Lo han logrado.

El auditorio no para de reír. Quizás para quienes no se conforman con lo básico y buscan más allá de lo que se les sirve a simple vista, se pudo haber logrado más. Pero eso, al fin y al cabo, es cuestión de la subjetividad.

La puesta en escena de "Toc toc" continúa este fin de semana en el teatro Lope de Vega de Novo Centro, en horario de 8:30 de la noche, viernes y sábado y 6:30 de la tarde, el domingo.