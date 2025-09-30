"The Sound of Music": un proyecto artístico y educativo de la Iglesia Bautista Internacional

Los días 3 y 4 de octubre, el escenario de la Iglesia Bautista Internacional se llenará de música, talento y sueños con la puesta en escena de The Sound of Music (Edición Juvenil) en español.

El proyecto nace de la alianza estratégica entre la Fundación Generacciones, cuya misión es promover el desarrollo integral de niños, jóvenes y comunidades a través de proyectos educativos, artísticos y sociales, y Voces on Stage, un equipo de producción que incursiona en su primer montaje de teatro musical.

“Con este proyecto queremos recordar a los jóvenes la certeza de que el arte también educa, transforma y glorifica a Dios. Ver estos estudiantes descubrir sus dones y trabajar en unidad recuerda el poder del arte para inspirar y edificar comunidades.” afirmó la directora de la fundación Generacciones, Gabriela Flaquer.

En el marco de su 40 aniversario, el Colegio Cristiano Logos confió en la iniciativa, abriendo sus puertas, aportando recursos para que esta experiencia fuera posible e integrando a toda la comunidad escolar, quienes se han sumado con su tiempo, esfuerzo y apoyo.

Con la participación de más de 80 estudiantes: 40 en el elenco y otros 40 en el equipo de producción, incluyendo pasantías en áreas técnicas como luces, sonido, comunicación y redes sociales. Para muchos, esta será la primera oportunidad de descubrir el fascinante mundo del teatro musical desde dentro.

Esta propuesta no solo busca ser un espectáculo artístico, sino también una experiencia educativa transformadora, que fomente la creatividad, el trabajo en equipo y el cumplimiento del mandato cultural bíblico.

La puesta en escena contará con dos funciones, la primera, el viernes 3 de octubre a las 7:30 p.m. y una segunda el sábado 4 de octubre a las 4:00 p.m.