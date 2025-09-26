“Te conozco de antes”: la experiencia inmersiva que llegará en octubre a Microteatro Santo Domingo

Durante el mes de octubre, el colectivo artístico Aplausociety se adueña de Microteatro Santo Domingo con su primera producción: “Te conozco de antes”, una experiencia teatral inmersiva que rompe con la distancia entre el público y el escenario, y convierte cada espacio de esta casa en un lugar donde se cuentan historias.

La experiencia tiene tres funciones por noche con capacidad para 36 personas. Estos grupos se dividen en dos recorridos simultáneos, cada uno guiado por un personaje que los conduce a través de un orden

particular de la historia.

La obra consiste en cuatro historias que se entrelazan, cada una en un lugar diferente de la casa. Así, cada persona vive la narrativa desde una perspectiva única, descubriendo cómo las piezas encajan con el paso de la noche.

El espectador no solo va a observar la obra, sino que va a caminar dentro de ella, convirtiéndose en testigo cercano de un universo donde nada es casualidad.

El elenco reúne a Natacha Hernández, JJ Sánchez, Paloma Richiez, Tomás Alfonso, Laura Cadete, Silvia Perrotta, Juanma González, José Toribio, Alexander Vásquez y Luisa Ramírez, quienes dan vida a estas historias. La dirección general está a cargo de Ana Rivas y Judith Rodríguez, mientras que la dramaturgia es de Massiel Micheli, quien también produce junto a Alicia Cabrera Tactuk y José Toribio desde Aplausociety.

La temporada se presentará durante todos los fines de semana de octubre, con funciones los viernes y sábados a las 8:00 pm, 9:15 pm y 10:30 pm, y los domingos a las 6:00 pm, 7:15 pm y 8:30 pm.

Las boletas, con un valor de RD$1,600 incluyen la experiencia completa y se pueden adquirir a través de Teconozcodeantes.com.

Además de las funciones los fines de semana, la casa abrirá sus puertas los miércoles y jueves con actividades especiales que invitan al público a formar parte activa de la escena cultural local.

Los miércoles serán de “Casa Abierta”, con noches de open mic, stand up comedy, batallas de karaoke y

más, un espacio para descubrir y conocer talentos.

Los jueves, la casa se transforma en un espacio de

juegos inmersivo con “Lobos”, un juego de intriga y estrategia donde los participantes deben observar,

persuadir y sobrevivir entre aldeanos y lobos ocultos. Ambos días la entrada tiene un costo de RD$250 si llegas antes de las 8:00 pm, y RD$400 después de esa hora.