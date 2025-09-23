Presentarán versión caribeña de la obra "The Importance of Being Earnest" de Oscar Wilde

La naciente compañía teatral Pesti Desperado debutará este otoño con una adaptación fresca, divertida y muy dominicana de la célebre comedia de Oscar Wilde, "The Importance of Being Earnest" (La importancia de ser honesto).

La puesta en escena se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Teatro Lope de Vega de Santo Domingo.

La obra que podrá ser disfrutada por toda la familia, es considerada una de las comedias más brillantes del teatro, y contará con las actuaciones de Anderson Mojica, Onayra María, Jacobo Carrasco, Dalma Cruz, Paola Mejía y Tanishkal Herrera.

“The Importance of Being Earnest” ha sido presentada en Londres, Nueva York y Hollywood, renaciendo en la República Dominicana, con su fórmula universal de humor y su mirada irónica sobre la identidad, pero adaptada desde la cotidianidad caribeña.

“La intención es ofrecer una calidad internacional con sello local inconfundible, una compañía nueva, llena de talento emergente dominicano, con sensibilidad contemporánea y energía vibrante”, sostuvo el productor Teo Feliz.

Pesti Desperado, es una nueva voz que se alza en el teatro dominicano, una compañía de producción teatral decidida a ofrecer adaptaciones arriesgadas e ingeniosas de los grandes clásicos internacionales con un sello local inconfundible.

Las boletas están a la venta a través de la plataforma digital TICKET MAX.