La actriz y heredera griega Marissa Laimou fue hallada muerta en su cama tras picadura de insecto

La actriz y heredera griega Marissa Laimou, quien recientemente venció el cáncer, murió inesperadamente a los 28 años a causa de una picadura de insecto, según reveló su madre, Bessie Laimou.

El cuerpo sin vida de Marissa fue hallado en la cama de su apartamento en Londres, Inglaterra, por su empleada doméstica apenas 24 horas después de haber recibido el alta médica tras ser hospitalizada en dos ocasiones por mareos, fiebres y otros síntomas de infección.

“Tenía picazón, fue al médico, tomó antibióticos, comió, durmió y nunca despertó”, declaró Bessie al diario griego Parapolitika sobre la muerte de su única hija.

Su pasión era el teatro. En febrero interpretó el papel principal en la obra “Romeo y Julieta” y se estaba preparando para una nueva función. También era directora de la empresa de marketing de moda de lujo Rainbow Wave.

Marissa pertenecía a una poderosa dinastía de navieros e importadores.

“Toda la familia está conmocionada por la repentina muerte de la hija de Diamantis y Bessie Laimos. Era una niña muy amable, tranquila, educada, culta, modesta y sencilla. Amaba el arte y el teatro, y participaba en él. ¡Nuestro más sentido pésame a la familia! ¡Fuerza y ánimo!”, expresó la tía de Marissa, Chrysanthi Laimos.

Marissa había regresado de unas vacaciones de verano con su familia en la isla turística griega de Porto Cheli, y empezó a sentirse mal el 9 de septiembre, cuando decidió ir a Leaders in Oncology Care (LOC), donde le realizaron análisis de sangre, le administraron antibióticos por vía intravenosa y antihistamínicos.

Más tarde, fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Londres (UCLH), donde fue evaluada por enfermeras, quienes concluyeron que no era necesario permanecer hospitalizada.

El ama de llaves encontró su cadáver la mañana del 11 de septiembre.

A Marissa le sobreviven sus padres, dos hermanos gemelos y sus tíos.