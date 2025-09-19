Edanco inicia su fiesta de la danza internacional en RD, aquí la programación

La Fundación Encuentro de Danza Contemporánea inicia este viernes la vigésima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea (Edanco 2025), que realizará desde este 19 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre, con una programación especial para celebrar sus 20 años de trayectoria ininterrumpida.

El festival tendrá como sede principal el Palacio de Bellas Artes, la Sala Manuel Rueda y contará además con funciones y actividades en espacios alternativos como Casa de Teatro, Centro Cultural de España, Centro Cultural Banreservas, Jardín Secreto; así como las universidades Unibe, Intec y Unapec.

Para esta edición especial, Edanco 2025 reunirá a más de nueve países, 15 compañías y más de 50 artistas en la escena contemporánea, procedentes de España, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia, México, Cuba, Costa Rica y República Dominicana, consolidando su posicionamiento como uno de los festivales más relevantes del Caribe y Centroamérica.

La directora artística del evento, Patricia Ortega, destacó que “celebramos dos décadas de movimiento, construyendo puentes culturales a través de la danza. Esta edición será una experiencia enriquecedora, con una cartelera diversa y actividades para todos los públicos”.

Mientras, el presidente de la Fundación Edanco, Edmundo Poy, destacó que el festival ha sido clave en la promoción de la danza contemporánea y en el impulso del turismo cultural en República Dominicana.

El programa incluye talleres, conferencias, conversatorios, proyecciones de videodanza, grabaciones de podcast, conciertos y una obra de teatro, ampliando el alcance del festival más allá del escenario tradicional. Asimismo, durante el Festival, la Fundación Teatro Popular Danzante (FUNTEPOD), celebrará sus 45 años de entrega al folclore dominicano.

Como novedad, EDANCO introduce un Kit VIP conmemorativo, que incluye un pase VIP completo para los 17 días del festival, un termo y una bolsa oficial para que los asistentes vivan el evento con mayor comodidad y estilo con precios accesibles. Las boletas ya están a la venta en la boletería de la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel Rueda y en la plataforma digital Tix.do. Boletas generales y alternativas $300.00 pesos.

Los talleres, video danza, conversatorios y podcast son gratis.

PROGRAMACIÓN GENERAL

Los escenarios: Sala Máximo Avilés Blonda, Palacio de Bellas Artes, y Sala Manuel Rueda, Edificio Escuelas de Bellas Artes.

Gala de apertura: viernes 19 y sábado 20 septiembre | 8:30 PM. Provisional Danza | España:

Domingo 21 septiembre | 6:30 & 8:30 (doble función), Danza Joven.

Lunes 22 septiembre | 8:30 PM. Compañía Danza Universitaria | Costa Rica.

Martes 23 de septiembre | 8:30 PM. Compañía Danza Universitaria | Costa Rica. Marez Dance Company | EEUU / Canadá.

Viernes 26 y sábado 27 de septiembre | 8:30 PM. Compañía Nacional de Danza Contemporánea | República Dominicana.

Domingo 28 de septiembre | 7:00 PM. Fundación Teatro Popular Danzante (FUNTEPOD) celebra su 45 aniversario | República Dominicana.

Lunes 29 de septiembre. 5:30 PM (para estudiantes) | 8:30 PM (público general)

Martes 30 de septiembre | 8:30 PM. Ballet Nacional Dominicano | RD. Compañía Nacional de Danza de Costa Rica. Karol Marenco | Costa Rica.

Miércoles 1 de octubre | 8:30 PM. Premier Mouvement | Francia.

Jueves 02 de octubre | 7:00 PM. Sala Manuel Rueda, Edif. Escuelas de Bellas Artes. Escuela Nacional de Danza (ENDANZA) | República Dominicana.

Viernes 3 de octubre | 8:30 PM. Spaciocero Arte Escénico | México. Compañía KI Danza | Colombia / Costa Rica. Colectivo REM | Costa Rica. Malas Compañías | Colombia.

Sábado 4 de octubre | 8:30 PM. Alquimia Escénica | México.