Polly Holliday, la camarera Flo en la comedia 'Alice', muere a los 88 años

Polly Holliday, actriz de cine y teatro nominada al premio Tony que convirtió el eslogan "¡Bésame la sémola!" en una réplica nacional como la camarera chicle y con peinado de colmena de la longeva comedia de CBS "Alice", falleció. Tenía 88 años.

Holliday falleció el martes en su casa de Nueva York, según informó su agente teatral, Dennis Aspland. Era la última superviviente del reparto principal de "Alice". Linda Lavin, quien interpretó al personaje principal, falleció el año pasado.

“Alice” se emitió de 1976 a 1985, pero Holliday se había convertido en una estrella tal que la cadena le dio su propio spin-off de corta duración llamado “Flo” en 1980. Duró un año.

Holliday obtuvo cuatro nominaciones al Globo de Oro y ganó uno en 1980 por “Alice”, así como cuatro nominaciones al premio Emmy, tres por “Alice” y una por “Flo”.

En cuanto a la frase "¡Bésame la sémola!", Holliday, nacida en Alabama, se distanció rápidamente, diciendo a los entrevistadores que era "puro Hollywood" y no un dicho regional. Pero se identificó con Flo.

“Era una mujer sureña que se ve en muchos lugares”, declaró al Sarasota Herald-Tribune en 2003. “No muy culta, pero muy perspicaz, con sentido del humor y la determinación de no dejarse vencer por la vida”.

La carrera de Holliday incluyó actuaciones en Broadway —incluida una nominación al Tony junto a Kathleen Turner en el reestreno de "La gata sobre el tejado de zinc" en 1990— y mucha televisión, incluyendo el papel de la hermana ciega del personaje de Betty White en "Las chicas de oro". En la gran pantalla, sus créditos incluyen la serie de suspenso legal de John Grisham de 1995, "El cliente", y el papel de una secretaria protectora en "Todos los hombres del presidente".

Sus créditos en Broadway incluyen “All Over Town” en 1974 dirigida por Dustin Hoffman, “Arsenic and Old Lace” en 1986 con Jean Stapleton y Abe Vigoda, y un reestreno de “Picnic” con Kyle Chandler en 1994.

Algunos de sus créditos más memorables incluyen a la malvada Sra. Deagle en “Gremlins”, la descarada suegra de Tim Allen en “Home Improvement” y fuera de Broadway en “A Quarrel of Sparrows”, en la que, según The New York Times, irradiaba “un aire refrescante y conmovedor de imperturbabilidad voluntaria y alegre”.