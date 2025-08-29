Paula Disla: "El teatro siempre ha estado ahí para salvarme"

Su vida se ha ido tejiendo con hilos del arte y el compromiso social, actriz y abogada especialista en derechos de la niñez, Paula Disla regresa a las tablas, esta vez como productora y directora la obra “La Plaza de la Felicidad”, un espectáculo del “Grupo Sie7e, espacio teatral” y que según sus palabras, transgrede porque rompe tu esquema y porque nadie que lo haya visto puede quedar igual. La pieza sube a escena los días 30 y 31 de agosto en la Sala Ravelo del Teatro Nacional .

Con “La plaza de la felicidad” Disla conjuga su pasión por el arte y el trabajo social. Regresar al teatro, ahora en medio de sus ocupaciones como viceministra de relaciones internacionales del ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), para la actriz es como volver a respirar.

“Las veces que he tenido que dejar la actuación a un lado, creo que me voy ahogar, y recurro nuevamente al arte, al teatro. Siempre el teatro ha estado ahí para salvarme, sin importar la posición que yo haya desempeñado”, confesó en su visita al LISTÍN DIARIO.

Entre el teatro y el derecho Paula Disla construyó su historia. Antes de entrar a la universidad tomó un taller de teatro en Bellas Artes que cambió su vida. El primer día hizo una audición y terminó leyendo “El Masacre se pasa Pie”, con Frnaklin Domínguez, desde entonces actuar se convirtió en su pasión. Estudió derecho y también fue feliz, al punto que esta carrera se convirtió en su hobbie y el teatro en su vocación real.

En 1993, junto a Henry Mercdes y Jorge Pineda, nace en una mesa de trabajo el personaje “María Moñito” y surge desde la búsqueda de un personaje de la literatura infantil dominicana, que represente nuestra cultura.

En el arte Paula es conocida como la simpática y curiosa niña con lazos rojos en el pelo y vestido rojo y blanco, “María Moñito”, personaje que en los años 90, a través de su programa televisivo, comenzó a hablar, por primera vez en el país, sobre los derechos de la niñez y de una manera divertida a construir en valores.

“María Moñito significa todo para mí, es mi primera hija, una hija que tuve con mucha gente. María Moñito no es solo mía, es la creación de nosotros pensando en que los niños de República Dominicana tuvieran un persona que les representara, sobre todo, una niña”.

El personaje contó la aceptación del público en teatro y sube por primera vez a escena en la Sala Grande del Teatro Nacional. El director de Radio Televisión Dominicana, George Rodríguez, convenció a Henry, Jorge y a Paula a llevar a María Moñito a la televisión y bajo producciones Titití inicia “María Moñito en TV”.

A Paula le brillan los ojos al repasar todo lo vivido con el personaje, sobre todo, por las personas que creyeron ella y no defraudarles. “María Moñito” nació con la intención de divertir y representar a la niñez dominicana y terminó convirtiéndose en la imagen de los Derechos de la Niñez,

Con 40 años en el arte Paula Disla ha tenido la fortuna de ser una actriz en todos los formatos, iniciando en el teatro, transitando por la televisión, el cine y próximamente el formato animé el cual explora con “María Moñito”.

“Decidí en un momento que quería ser actriz, pero el trabajo con los niños es un trabajo apasionante y no podré dejarlo hacer nunca, no es un compromiso institucional, es un compromiso personal”.

Grupo teatral

“Grupo Sie7e, Espacio Teatral” surgió en 2012 como una compañía de teatro de inclusión, compuesta por 16 jóvenes con capacidades distintas dentro del espectro autista, parálisis cerebral, discapacidad intelectual, síndrome de down, déficit de atención, entre otras condiciones; siendo lo más relevante de esta experiencia sus capacidades, talento y disfrute por el arte.

“Estos chicos son actores y actrices que defienden el escenario, defienden su palabra, su cuerpo, con todas las herramientas que hemos logrado proporcionar a través del trabajo que durante 13 años hemos realizado”.

“El Grupo Sie7e” surgió como el número perfecto por tener detrás una conmovedora historia de entrega, por parte de Paula Disla, quien a raíz de su incursión en el sistema de VIH para niños, niñas y adolescentes descubrió la importancia de integrar a los afectados con este virus a la sociedad. En medio de estas necesidades nace la Fundación IICI, que al correr los años también terminó trabajando por la inclusión.

También su trabajo como docente de arte centros educativos del estado que Paula inicia el proyecto de enseñar teatro y títeres, y trabajando con la dirección de educación especial solicitó el permiso para montar una pieza teatral, así se acercaron algunos jóvenes y adultos, que al final se conviritó en un club de amigos, que terminó llamándose “El Grupo Sie7e” el cual es es un concepto de integración social a través del teatro, con 13 años de labor ininterrumpida, con un repertorio de 3 obras de teatro y presentaciones en el Teatro Nacional, Bellas Artes, Teatro Guloya, Narciso Gonzalez y Centro Cultural de España

Sobre la obra

“La Plaza de la Felicidad” Trata de una pareja de enamorados que visita un mercado de sueños y fantasía donde se encuentran con vendedores muy especiales, quienes les presentan todas las opciones para alcanzar la felicidad. Lo que no se imaginan estos enamorados es que están a la misma hora y en el mismo lugar que el amor de su vida, convirtiendo un mercado en sala de fiesta, para llevar amor y felicidad para siempre.

El elenco artístico lo componen Isaias Valdez, Analie Trinidad, Zail Breton, Adriana Bruno, Cristian Sanchez, Janibel Rondon, Alejandro Mendez, Daniela Correa, Orville Campbell, Kenia Florian y Frederich Urbaez.

El staff lo conforman la coreógrafa y folclorista Senia Peña, el actor Wilson Ureña y la actriz Ercilie Duluc. Dirección y producción Paula Disla.