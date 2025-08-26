Los restos de Franklin Domínguez serán sepultados el miércoles

Los restos del dramaturgo Franklin Domínguez, considerado el patriarca del teatro dominicano, recibirá cristiana sepultura a las 2:30 de la tarde del próximo miércoles en el cementerio Cristo Redentor, según informó su familia.

El cuerpo de Domínguez serán expuesto en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln a partir de las 6:00 de la tarde de este martes.

Franklin Domínguez murió esta mañana tras luchar durante siete años contra una metástasis ósea. Tenía 94 años de edad.

El primer actor fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2014, y desde el 2018 enfrentaba una metástasis ósea, con una rotura del fémur, que lo obligó a permanecer en cama hasta la hora de su muerte.

Hace una semana había sido ingresado al centro médico Corazones Unidos, donde murió a las 3:55 de la madrugada del martes, debido al deterioro de su salud.