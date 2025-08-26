Muere Franklin Domínguez, patriarca del teatro dominicano

Franklin Domínguez, patriarca del teatro dominicano, murió este martes luego de siete años que se le declaró una metástasis ósea, informó a Listín Diario su nieta adoptiva Francisca Margarín (Carolina). Tenía 94 años de edad.

El dramaturgo y primer actor fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2014, y desde el 2018 enfrentaba una metástasis ósea, con una rotura del fémur, que lo obligó a permanecer en cama hasta la hora de su muerte.

Hace una semana había sido ingresado al centro médico Corazones Unidos, donde murió a las 3:55 de la madrugada del martes, debido al deterioro de su salud.

Domínguez es poseedor de uno de los legados teatrales más amplios y significativos de la cultura dominicana, con más de cien obras escritas para teatro, entre ellas llevadas al cine y presentadas en grandes teatros dominicanos y extranjeros, siendo traducidas al inglés, francés, chino y ruso.

Su producción dramática es abundante y abarca la comedia, la tragedia, la sátira política, el teatro infantil, la ópera, la comedia musical y el drama cotidiano.

Según el profesor Odalis G. Pérez, en una declaraciones ofrecidas en 2023, Domínguez es el autor teatral con la mayor cantidad de antologías de autor en la bibliografía dominicana y es un escritor cuyo estudio resulta imprescindible para la historiografía de la literatura dramática local.

"El teatro es mi vida, encontré en el teatro una pasión inexplicable, a pesar de que siempre me desarrollé en otros trabajos”, comentó en 2023 a Listín Diario durante una de sus últimas entrevistas.

Frnklin Domínguez nació el 5 de junio de 1931 en Santiago de los Caballeros, donde comenzó su desarrollo en el arte y la cultura.

Aunque su fuerte fueron los escenarios teatrales, en 1963 dirigió lo que muchos consideran la primera película dominicana, "La silla", protagonizada por el actor Camilo Carrau.

Además de artista, en el transcurrir de los años fue director de Información y Prensa de la Presidencia de la República Dominicana bajo cinco presidentes (Juan Bosch -1963, Molina Ureña y el Coronel Caamaño - 1965, García Godoy - 1966, y Antonio Guzmán - 1978).

También fue director de la Dirección General de Bellas Artes en dos ocasiones y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de República Dominicana.

Por igual, fundó la agrupación política Movimiento de Conciliación Nacional, de la que llegó a ser candidato presidencial del país.

Avalado por sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo Domingo, una licenciatura filosofía y doctorado en derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y académico correspondiente a República Dominicana de la Real Academia de la Lengua Española.