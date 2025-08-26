Elías Serulle: del mercadeo y las letras al "stand-up comedy" y a la TV dominicana

Elías Serulle viene de una familia marcada por la política y el arte. Su padre, Elías Serulle, es un dirigente político que se desempeñó como diputado y embajador. Y su madre, Lourdes Aybar, también ocupó una curul en el Congreso Nacional. En su caso, explicó que sus progenitores al inicio fueron un obstáculo para él seguir en la carrera del humor y el “stand up comedy”.

“Los padres son el primer obstáculo de cualquier cosa que quieras hacer. Si no superas el no de tus padres, ese no era tu sueño”, expresó y aseguró que con el tiempo, el apoyo de ellos se consolidó al ver que no solo lograba presentaciones, sino también reconocimiento en el extranjero.

Su tío abuelo, Hafe Serulle, es un reconocido teatrista: “Yo no soy el más loco de mi familia mientras él esté vivo”, bromeó.

La primera exposición pública de Elías llegó con Dominicana’s Got Talent, en 2019, cuando el stand-up aún no era común en televisión. “Eso me ayudó porque nunca se había visto stand-up en televisión full aquí”.

Aunque no ganó, recordó que al salir del show “su celular explotó” con los mensajes de las personas en redes sociales.

Más tarde, su carrera tomó impulso en plataformas como Alofoke Radio Show, donde alcanzó notoriedad en el desaparecido programa “El Open Mic” y se expuso a públicos muy distintos.

Una anécdota que recuerda con cariño es la vez que, tras una participación en el espacio, un joven lo reconoció en Cristo Rey y le pidió una foto: “Para mí fue muy importante, porque a veces encasillan mi trabajo como algo elitista”.

para hacer reír "NO HAY QUE SER ESTUDIADO"

Elías es de esa generación de jóvenes humoristas que desde su propia mirada y un micrófono en mano narra las ironías de la vida cotidiana y aunque estudió Mercadeo y Letras, es de los que opinan que para hacer stand up comedy “no hay que ser estudiado”.

“No hay que ser nada (estudiado). Tú solo tienes que querer subir a decir algo que a ti te importa decir y ya. Si eso que tú dices conecta y da risa, ya es el trabajo. O sea, no es tan complejo”, aseguró el joven humorista en visita a Listín Diario.

Para él, la comedia no responde a estudios académicos, sino a la capacidad de observar, interpretar y transformar la realidad en risa.

Serulle resalta que esto no significa que sea fácil, ya que el humor se nutre de ensayo y error y cada presentación puede ser un éxito o un fracaso. “Siempre hay algo que puede pasar. Cada vez que tú subes a tarima puede ser la mejor noche de tu vida o la peor. Y hay que sobrevivirlo”.

Aunque tiene una década en este oficio, no fue hasta hace cuatro años cuando Elías decidió apostar de lleno al stand-up. Durante años combinó un empleo formal, una empresa propia y la comedia.

ENTRADA FORTUITA

Nunca soñó con ser comediante: “Fue algo fortuito”, admitió. Inició consumiendo videos de humor en español, cuando no existían referentes en Latinoamérica, hasta que conoció al humorista Carlos Sánchez.

El pionero del stand-up en el país lo animó a probar: “Hasta ese momento a mí nunca se me había ocurrido. Aquí solo estaba Carlos haciendo stand-up. No era una carrera ni una opción, era algo que un tigre hacía y ya”, recordó.

Ese impulso marcó el inicio de que lo ha llevado a compartir tarima con colegas y crecer en la escena local en la “nueva comedia dominicana”, algo que agradece mucho.

“El que decide salir de su casa para ver un show mío en vez de quedarse en Netflix o irse a beber con los amigos, ya me está dando mucho. No importa si son 30, 60 ó 100 personas, yo lo valoro”, comentó.

En “Chévere Nights Live”

Actualmente, el humorista dio el salto a la televisión siendo parte del elenco que acompaña a Milagros Germán en “Chévere Night Live”, a través de Color Visión, canal 9.

“Para mí es muy diferente. Agradezco esta modalidad que ha sido como un poco un mix de show en vivo para televisión, porque yo me siento mucho más cómodo trabajando para un público que trabajando para una cámara”.

Además de Chévere Night Live, se integra al relanzamiento de la emisora La X 102 en un nuevo programa radial de mediodía junto a Juan Carlos Pichardo y Silvia Callado.

“Será un espacio de opinión, entretenimiento y humor. Muy distinto a lo que hacíamos en Open Mic, que era completamente improvisado”, explicó.