Bellas Artes, Acroarte, Adopae y otras instituciones resaltan obra de Franklin Domínguez

La muerte de Franklin Domínguez revivió su gloria artística, resaltada por numerosas instituciones y personalidades, entre ellas el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, la Dirección General de Bellas Artes, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae).

"Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Franklin Domínguez, maestro de las artes, quien se desempeñó como director de Bellas Artes y fue galardonado con el Premio Nacional de Teatro y el Premio Nacional de Literatura", posteó Roberto Ángel Salcedo en su cuenta de X.

"Escritor, dramaturgo, director, actor y productor, dejó un legado invaluable en la cultura dominicana. Expreso mis más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Paz a su alma", agregó.

Por igual, la Dirección General de Bellas Artes (DGBA) lamentó este martes el fallecimiento del dramaturgo, actor y productor, quien fue tres veces director de esta institución y referente del teatro dominicano.

Sobre su partida, Marianela Sallent Abreu, directora general de Bellas Artes, expresó su admiración y lamentó su fallecimiento que ha entristecido a todo el país.

“Franklin Domínguez deja un legado invaluable al teatro y a las artes dominicanas. Su vida y obra nos inspiran a continuar trabajando con el mismo compromiso que él mostró durante décadas. Hoy despedimos a un maestro, pero celebramos la herencia cultural que nos deja para siempre”, dijo Sallent.

Video Dramaturgo, Director Teatral, Entrevista en el canal 4.



Franklin Domínguez fue director de Bellas Artes en tres períodos: 1981, 1996-1999 y 2008-2014. También ocupó la dirección de Información y Prensa de la Presidencia de la República Dominicana bajo cinco mandatarios: profesor Juan Bosch (1963), presidente José Rafael Molina Ureña y coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó (1965), presidente Héctor García Godoy (1966) y presidente Antonio Guzmán Fernández (1978).

REACCIÓN DE SUS COLEGAS

La Asociación Dominicana de Actores de Cine (ADAC) lamentó el deceso: "Hoy los telones y escenarios de nuestro país se enlutan con la partida de nuestro inmenso maestro, dramaturgo, actor y director, Franklin Domínguez".

Luego ADAC añadió: "El dolor de esta despedida sólo lo supera la enorme gratitud de todos los artistas y de cada dominicano. Trascendiste a fuerza de empeño y dedicación las fronteras de este pedazo de isla caribeña que tanto amaste, llevando por todo el mundo la magia de tus letras y del arte de las tablas". Al final desearon un buen viaje a su maestro y amigo. "Nosotros aquí, protegeremos tu legado, como texto sagrado. "¿Por qué lloras Franklin?.... porque siento nostalgia del tiempo". Fueron las últimas palabras del maestro Franklin Domínguez (1931-2025)".

Asimismo, la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) manifestó su pesar, resaltando a Domínguez como "pionero del cine dominicano y sembrador del teatro" en República Dominicana.

"Su legado, sembrado en las tablas, el cine y la literatura, seguirá vivo en cada generación que encuentre inspiración en su obra", posteó Adopae en su Instagram.

LAMENTO DE ACROARTE

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) lo destacó como uno de los más grandes exponentes de las artes escénicas en República Dominicana y figura esencial en la historia del teatro latinoamericano.

El dramaturgo, actor, director, maestro y productor deja un legado invaluable tras más de siete décadas dedicadas al arte.

En el año 2019, Acroarte reconoció su prolífica trayectoria al otorgarle el Premio Soberano a las Artes Escénicas, distinción que coronó una carrera marcada por la excelencia, la disciplina y la innovación en todos los géneros del teatro.

Su nombre se inscribe entre las glorias nacionales, siendo considerado una leyenda viva del teatro dominicano hasta sus últimos días.

“Para mí el teatro es la vida y no sé qué sería de mí sin él”, fueron parte de las palabras que pronunció Domínguez al recibir el galardón, las cuales reflejan su pasión imperecedera y entrega incondicional por el arte y el teatro.

Domínguez fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Teatro, consolidando así su lugar en la historia de las letras y las artes dominicanas.

En Premios Soberano, Franklin Domínguez fue nominado por primera vez en 1985 con su obra "El vuelo de la paloma", con la que también resultó ganador.

A lo largo de los años, recibió múltiples estatuillas en renglones como Actor Clásico, Director Teatral y Actor de Teatro, además de numerosas nominaciones entre 1985 y 2016.

"Acroarte se une al dolor de sus familiares, amigos y de toda la comunidad cultural dominicana, y rinde homenaje a la memoria de un hombre que consagró su existencia en engrandecer el arte y la identidad cultural nacional", indicó la entidad.

DESDE LA UASD

La Universidad Autónoma de Santo Domingo también reseñó sobre su gran legado en las letras y el teatro y su partida "deja una huella indeleble en el arte dominicano y en las generaciones de actores que tuvieron la oportunidad de contar con sus enseñanzas".

"Hoy, desde su Alma Mater, le decimos hasta siempre a uno de nuestros egresados destacados, quien con su impronta eleva el orgullo uasdiano", expresó.

TEATRO LAS MÁSCARAS

El Teatro Las Máscaras se unió al pesar que embarga a la familia artística dominicana por el fallecimiento de Franklin Domínguez, insigne dramaturgo, actor, director y maestro de generaciones.

"Su legado trasciende los escenarios: fue un referente de compromiso, pasión y entrega al teatro y a la cultura nacional. Sus palabras, personajes y enseñanzas quedarán para siempre en nuestra memoria colectiva, iluminando el camino de quienes creemos en el poder transformador de las artes escénicas", posteó Las Máscaras.

A seguidas agregó: "Desde nuestro escenario honramos su vida y su obra, agradecidos por la huella imborrable que deja en el corazón del teatro dominicano".

El dramaturgo Franklin Domínguez y el actor Exmín Carvajal en escena.

LA VIDA DEL DRAMATURGO

Nacido en Santiago de los Caballeros, el 5 de junio de 1931, Domínguez fue parte de la primera generación de graduandos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde compartió con otras figuras de la talla de Máximo Avilés Blonda, bajo la dirección del profesor Emilio Aparicio.

Domínguez inició en el teatro de la mano de su hermano Héctor Domínguez, convirtiéndose luego en actor, director, maestro y productor, hasta consagrarse como una de las leyendas del arte escénico dominicano.

Con más de 80 obras escritas y representadas en escenarios de Europa, América y Asia, entre ellas "Los borrachos", "La broma del senador", "Duarte entre los niños y Hostos: el hombre que anhelaba una patria", su legado teatral marcó generaciones y trascendió fronteras.

Abogado de formación y miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, cultivó una prolífica carrera en las artes y la cultura, que lo convirtió en una de las figuras más completas de su generación.

Desde el año 2000 dirigió el Grupo de Teatro Banreservas, llevando montajes educativos y patrióticos a distintas comunidades del país. También fue autor y director de "La silla" (1963), un retrato crítico de la tiranía de Trujillo considerado por muchos como la primera película de largometraje dominicano.

La trayectoria Domínguez fue reconocida en múltiples ocasiones, entre ellas en el Congreso de Cine organizado por la Dirección General de Cine (DGCine) en 2020. Recibió en siete ocasiones el Premio Nacional de Teatro y, en 2003, el Premio Nacional de Literatura, otorgado por la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura.

Además fue reconocido por otras entidades, como la Federación Dominicana de Arte y Cultura y por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York.

Su entrega a la formación de actores y su incansable labor en favor de la cultura lo consagraron como una de las glorias del arte dominicano.