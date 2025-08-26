Abren nueva función de “Bob Esponja: El Musical”

La producción dominicana de “Bob Esponja: El Musical” abre una última función especial el sábado 30 de agosto a las 4:00 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes.

La magia de esta puesta en escena ha cautivado al público dominicano en sus primeras funciones.

“Ha sido emocionante ver cómo el público ha acogido esta producción con tanto entusiasmo. Su apoyo y los comentarios tan positivos nos motivaron a abrir una función más para quienes no pudieron conseguir boletas en las primeras fechas”, expresaron los productores José Rafael Reyes y Joyce Roy en una nota de prensa

Con un elenco nacional de encabezado por Guille Martin (Bob Esponja), Sharmin Heredia (Arenita), Juanma García (Calamardo), Nicolás Hernández (Patricio), quién tuvo que asumir el rol ocho horas antes del estreno a raíz de un accidente que tuvo Ramón Ruiz que era el intérprete original del personaje durante el ensayo general. A ellos se les suma un total de más de 25 artistas en escena, esta producción invita a grandes y pequeños a sumergirse en una historia llena de esperanza, valentía y amistad, donde Fondo de Bikini enfrenta el mayor reto de su historia.

Las boletas ya están disponibles en www.ticketmax.com.do.