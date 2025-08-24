Jerry Adler, estrella de "The Sopranos" y veterano de Broadway, muere a los 96 años

Jerry Adler, que pasó décadas detrás de escena de producciones históricas de Broadway antes de pivotar a la actuación a los 60 años, ha muerto a los 96 años.

Adler murió el sábado, según un breve anuncio familiar confirmado por la Riverside Memorial Chapel en Nueva York.

Entre los créditos de actuación de Adler se encuentran "Los Soprano", en el que interpretó al asesor de Tony Soprano, Hesh Rabkin, en las seis temporadas, y "The Good Wife", donde interpretó al socio legal Howard Lyman. Pero antes de que Adler se hubiera puesto frente a una cámara de cine o televisión, tenía 53 producciones de Broadway a su nombre, todas detrás de escena, sirviendo como director de escena, productor o director.

Procedía de una familia de entretenimiento con raíces profundas en el teatro judío y yiddish, como le dijo al libro mayor judío en 2014. Su padre, Philip Adler, era gerente general de las famosas producciones de Group Theatre y Broadway, y su prima Stella Adler era una legendaria profesora de actuación.

"Soy una criatura del nepotismo", dijo Adler a TheaterMania en 2015. "Conseguí mi primer trabajo cuando estaba en la Universidad de Syracuse y mi padre, el gerente general de Gentlemen Prefer Blondes, me llamó (porque) había una vacante para un asistente de director de escena. Me salté la escuela".

Después de una larga carrera teatral, que incluyó la producción original de "My Fair Lady" y trabajar con artistas como Marlene Dietrich, Julie Andrews y Richard Burton, entre muchos otros, Adler dejó Broadway durante su recesión de la década de 1980. Se mudó a California, donde trabajó en producciones televisivas como la telenovela "Santa Bárbara".

"Realmente me estaba metiendo en el crepúsculo de una carrera mediocre", dijo a The New York Times en 1992.

Pero la jubilación que estaba contemplando se renunció cuando Donna Isaacson, la directora de casting de "The Public Eye" y amiga de toda la la vieda de una de las hijas de Adler, tuvo una corazonada sobre cómo elegir un papel difícil de cubrir, como informó The New York Times en ese momento. Adler había estado en el otro lado de las audiciones, y, con curiosidad por experimentar cómo se sentían los actores, accedió a probar. El director Howard Franklin, que audicionó a docenas de actores para el papel de columnista de periódicos en la película protagonizada por Joe Pesci, tuvo "escalofríos" cuando Adler leyó para el papel, informó el periódico.