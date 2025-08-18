Paula Disla lleva “La plaza de la felicidad” a la Sala Ravelo del TN

Grupo Sie7e, Espacio Teatral, dirigido por la veterana actriz Paula Disla, se presenta una vez más en la Sala Ravelo del Teatro Nacional los días 30 y 31 de agosto con el espectáculo de inclusión “La Plaza de la Felicidad”

La historia trata de una pareja de enamorados que visita un mercado de sueños y fantasía donde se encuentran con vendedores muy especiales, quienes les presentan todas las opciones para alcanzar la felicidad.

Lo que no se imaginan estos enamorados es que están a la misma hora y en el mismo lugar que el amor de su vida, convirtiendo un mercado en sala de fiesta, para llevar amor y felicidad para siempre.

“Grupo Sie7e, espacio teatral” surge en 2012 como una compañía de teatro de inclusión, compuesta por 16 jóvenes con capacidades distintas dentro del espectro autista, parálisis cerebral, discapacidad intelectual, síndrome de down, déficit de atención, entre otras condiciones; siendo lo mas relevante de esta experiencia sus capacidades, talento y disfrute por el arte.

“El Grupo Sie7e, espacio teatral” es un concepto de integración social a través del teatro, con 13 años de labor ininterrumpida, con un repertorio de 3 obras de teatro y presentaciones en el Teatro Nacional, Bellas Artes, Teatro Guloya, Narciso Gonzalez y Centro Cultural de España.

Han presentado en el Festival Nacional de Teatro como primer Grupo profesional inclusivo en el año 2022 y merecedores en 2019 del premio El Sello RD Incluye que otorga el CONADIS junto al PNUD.

El elenco artístico lo componen Isaias Valdez, Analie Trinidad, Zail Breton, Adriana Bruno, Cristian Sanchez, Janibel Rondon, Alejandro Mendez, Daniela Correa, Orville Campbell, Kenia Florian y Frederich Urbaez.

El staff lo conforman la coreógrafa y folclorista Senia Peña, el actor Wilson Ureña y la actriz Ercilie Duluc. Dirección y produccion Paula Disla. Producción General Fundación IICI.

“La Plaza de la Felicidad” se presenta los días 30 y 31 de agosto en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, en horario de 5:30 de la tarde.

Las boletas tienen un costo de RD$750.00 en la boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito y en la aplicación www.boleteria.com.do.

