Anuncia Festival Internacional de Teatro 2025 con España como país invitado

El Ministerio de Cultura anunció el XII Festival Internacional de Teatro República Dominicana (FITE RD 2025) con España como país invitado de honor.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó la importancia del festival como una plataforma para democratizar el acceso al teatro y fortalecer los lazos entre artistas nacionales e internacionales.

Salcedo afirmó que el FITE RD 2025 no solo llevará teatro a distintos territorios del país, sino que también ofrecerá espacios de formación y reflexión para el desarrollo de las artes escénicas.

El FITE RD 2025 estará dedicado al gestor cultural Freddy Ginebra, quien por más de 50 años ha apoyado de forma constante la actividad teatral nacional desde Casa de Teatro.

Asimismo, se rendirá homenaje a la compañía española Teatro Corsario, reconocida por su particular tratamiento de los clásicos en lengua castellana y por su trayectoria de 43 años sobre los escenarios internacionales.

En el encuentro también participaron el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez, y el director del Sistema Nacional de Festivales de Teatro, Richarson Díaz, quien ofreció los pormenores del evento.

Los organizadores anunciaron que esta edición del festival contará con la participación de 15 compañías internacionales y 17 nacionales, así como con tres agrupaciones del Estado y un espectáculo de teatro de calle, fruto de un taller especializado.

Los estudiantes del último curso de la Escuela Nacional de Arte Dramático también tendrán un espacio destacado dentro de la programación. En total, se han programado 78 presentaciones artísticas, con funciones dirigidas a público escolar, familiar y adulto.

Las obras se presentarán en los principales teatros de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elías Piña y La Romana.

El festival incluirá siete talleres de formación artística en las áreas de dramaturgia, maquillaje, escenografía, dirección, mimo corporal e improvisación, a cargo de destacados maestros nacionales e internacionales. Las inscripciones para dichos talleres ya están abiertas a través del portal web del Ministerio de Cultura, y estos darán inicio a partir del 9 de septiembre.

El acto inaugural del festival tendrá lugar el domingo 19 de octubre a las 5:30 p. m., en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, con la presentación de la obra “El alcalde de Zalamea”, a cargo del Teatro Corsario.

Por su parte, la clausura se llevará a cabo el jueves 30 de octubre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional con la obra “Protocolo del Quebranto”, de la compañía española unahoramenos.

Bajo el lema “El teatro somos todos”, el festival también ofrecerá foros, conversatorios y presentaciones de libros, actividades todas ellas gratuitas y abiertas al público.

Las boletas para las funciones de las compañías nacionales ya están disponibles en la boletería del Teatro Nacional. En cuanto a las presentaciones de compañías internacionales, sus entradas estarán a la venta a partir del 1 de octubre. El precio general de todas las funciones es de RD$200.