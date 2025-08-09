“La Verdad”, una obra teatral que invita a sonreír, reflexionar y enfrentar la mentira con humor

Anoche la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes vibró con una puesta en escena de risas y reflexiva con la obra “La Verdad”.

Con la sala llena de espectadores, el ambiente se llenó de carcajadas mientras la comedia jugaba con la ironía, lo dramático y lo profundamente humano sobre la verdad.

“La Verdad”, como lo dice su eslogan, es una obra sobre la mentira, que explora las complejidades y dilemas morales que surgen en torno a la sinceridad y el engaño, logró conectar de manera excepcional con el público.

Toda la trama gira en cómo se plantean aspectos éticos que ponen a prueba los valores como la amistad y la honestidad. Cuatro personas involucradas en una madeja de engaños, triquiñuelas y juegos mentales con los que cada protagonista procura jugar con la inteligencia de los demás, sin que el ejercicio ético tenga mucha cabida.

Bajo la dirección de Pepe Sierra y producida por José Ramón Alamá. Interpretada por Frank Perozo, Nashla Bogaert, Pamela Sued y David Maler.

El resultado fue un montaje capaz de arrancar sonrisas, pero también invitó al público a cuestionar la naturaleza de la honestidad, la amistad y la sinceridad.

Las personas no paraban de reír y la buena energía se sentía desde el primer momento que los actores salieron al aire.

personajes

Nashla, como Alice es fuego, sensualidad, perdición y, a la vez, la representación del valor de la verdad que se persigue en toda la obra. Su personaje se resiste a ser estereotipado. Ella se niega a ser “la mala” desbarata matrimonios. Sabe muy bien que lo está haciendo mal y tiene cargos de conciencia.

Pamela, en la obra es Laura. En apariencia, la mujer enamorada, fiel y abnegada esposa de Michael, es quizás la gran sorpresa. Es un personaje que experimenta matices de manipulación, de sufrimiento y hasta de emancipación. Vemos a la representación de la típica ama de casa, de toda madre que prepara las comidas del marido y los hijos, cuida su casa, está pendiente de los detalles y entrega su vida en función del bienestar de quienes la rodean.

Maler es Paul. Si lo revictimizamos, nos perdemos la oportunidad de contemplar cuál persuasivo y maquinador es este hombre. Es el mejor amigo de Michael y el marido de Alice. Representa la calma, la sangre fría, la ecuanimidad y lo maquiavélico de los cuatro personajes que intervienen en “La verdad.

Frank, en el papel de Michael, una presencia recurrente en todas las escenas y, por qué no decirlo, una presencia necesaria: un hombre amado y odiado al mismo tiempo.

Las obra continúa los días 9, 15 y 16 de agosto de 2025. Horario: viernes y sábados a las 8:30 p.m. Lugar: Sala Máximo Avilés Blonda, Palacio de Bellas Artes.

LA SINOPSIS

Miguel, un mentiroso compulsivo, se encuentra atrapado en una red de engaños con su esposa, Laura, quien sospecha de sus infidelidades.

Entre mentiras y complicidades, Miguel intenta convencer a todos de que mentir es el único camino posible para mantener la felicidad y la armonía en las relaciones.

Sin embargo, poco a poco las mentiras comenzarán a desmoronarse, dejando al descubierto verdades insospechadas.