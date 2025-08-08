Ballet Nacional de Cuba llevará al Teatro Nacional "Carmen y otras grandes obras"

El Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección general de la primera bailarina Viengsay Valdés, actuará el sábado 6 de septiembre en una única presentación de gala en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo.

El programa a presentar comprenderá varias obras emblemáticas de su repertorio. Este evento llega de la mano de la empresa de eventos BigStarSD.

Las presentaciones de la compañía comprenderán los muy conocidos pas de deux “El corsario” y “La Bella Durmiente del Bosque” (tercer acto), así como el ballet “Dioanea”, obra de Gustavo Herrera, con música de Heitor Villa Lobos.

En esta pieza se utiliza como motivo coreográfico a una planta carnívora que lleva ese nombre, cuyos tentáculos móviles aprisionan los insectos que se le acercan. En esta obra es importante resaltar el impacto visual que provoca en la audiencia, gracias a los diseños de escenografía y vestuario de Ricardo Reymena, y el nutrido cuerpo de baile femenino.

Además, se incluye el ballet “Carmen”, obra emblemática del cubano Alberto Alonso, sobre la novela de Prosper Mérimée, con música de Rodion Schedrin, sobre la original de Georges Bizet y diseños de Salvador Fernández.

El ballet “Carmen” tuvo su estreno mundial en el Teatro Bolchoi de Moscú, en 1967, y el primero de agosto de ese mismo año fue estrenado en el Gran Teatro de La Habana, con Alicia Alonso como su excepcional intérprete.

La puesta en escena del Ballet Nacional de Cuba, concentra su intención en revelar las contradicciones esenciales entre la personalidad rebelde de Carmen y las fuerzas de su época, representadas por los personajes que la rodean. Carmen se enfrenta a una sociedad que, de acuerdo con sus cánones, la niega y la enjuicia. La disyuntiva que se le presenta es adaptarse o perecer; y ella, libre, voluntariosa, individual, prefiere morir.

Los primeros bailarines Viengsay Valdés, Anette Delgado, Grettel Morejón, Dani Hernández, Yankiel Vázquez, Anyelo Montero, y la bailarina principal Gabriela Druyet protagonizarán esta función.

Las boletas están disponibles desde ya, en cantidades limitadas, en el Club de Lectores del Listin Diario, así como www.SmartTicket.com.do en los puntos de ventas Smart Ticket en todos los Baskin Robbins del país.