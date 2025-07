Bellas Artes, la madre constitucional de las artes dominicanas cumple este sábado 85 años

Fundada el 19 de julio de 1940, la Dirección General de Bellas Artes (DGBA) celebra este sábado su 85 aniversario como una institución que ha formado generaciones de artistas, impulsado nuevos lenguajes estéticos y ampliado el acceso a la enseñanza y producción artística.

“La mayoría de los artistas que tenemos en el país, con formación académica, han salido de las escuelas de Bellas Artes, porque esa es la función de las escuelas, y de la DGBA, formar los artistas del presente y del futuro de la nación dominicana, por es la DGBA es tan importante, es quizás, una de las instituciones más importantes del país, del Estado dominicano”, afirmó Haffe Serulle, escritor, dramaturgo y antiguo director de la Escuela Nacional de Artes Dramáticas (ENAD).

Marinella Sallent, directora general de Bellas Artes, resaltó que República Dominicana debe sentirse orgullosa de la institución “porque no todos los países latinoamericanos tienen algo similar, un sistema cultural de orden público, donde no solo existe la enseñanza a través de las escuelas, sino también la parte de difusión artística”. Solo en 2024 la DGBA organizó 68 actividades de difusión con más de 70,000 asistentes y 144 funciones artísticas.

Además, este 2025, las compañías han vivido un dinamismo en alza. El Coro Nacional, el Ballet Nacional Dominicano, el Ballet Folklórico, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, la Compañía Lírica Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, el Teatro Rodante y la Compañía Nacional de Teatro han aumentado su frecuencia de presentaciones, han renovado repertorios y han salido a conquistar nuevos públicos.

La reapertura de la Sala Máximo Avilés Blonda, completamente renovada, y la vitalidad del Conservatorio Nacional de Música y de la Galería Nacional de Bellas Artes dan cuenta de un ecosistema artístico en plena expansión.

Su misión

“Bellas Artes es un centro fundamental para crear e incentivar a los artistas para que sigan su carrera y puedan ser grandes dentro de sus disciplinas. Las escuelas de Bellas Artes son fundamentales para recibir orientación, es el centro ideal para que un artista se dé cuenta que tiene las actitudes y hay que ser constante”, dijo la pintora y maestra Elsa Núñez.

Si Bellas Artes “no me hubiese dado la oportunidad, quizás habría seguido pintando, pero sin la orientación y el titulo que logré para poder ser maestra”, afirmó la artista.

Por otro lado, la DGBA no solo fue el paso inicial de la formación de muchos artistas, sino también una fuente de inspiración para generar nuevos movimientos y compañías que impulsaron el arte en espacios vulnerables.

“Cuando se creó la Dirección General de Bellas Artes, en julio de 1940, me propuse que el teatro tenía que ir a los pueblos de escasos recursos económicos. De ahí que, desde 1959 caminé todo el país con lo que llamé el Teatro Rodante, que todavía existe, aunque varias veces han tratado de destruirlo. Recuerdo que, cuando hice las primeras obras del Teatro Rodante en Pedernales, fui acosado. Me dijeron que no podía hacerlo”, relató Ángel Salvador Pérez Martínez (El Pera), fundador del Teatro Rodante Dominicano.

Sin embargo, al presentar su función en Pedernales, la obra resultó ser un gran éxito que contó con la asistencia de todo el pueblo para verla.

Según continuó diciendo Pérez Martínez, el Teatro Rodante fue declarado como una “necesidad nacional” por la prensa, por su vocación de llevar el teatro a través de obras y talleres a lugares donde otras compañías no llegaban.

“Al crear a Bellas Artes, se convirtió en la madre constitucional de las artes en la República”, dijo el actor.

Nuevas escuelas

Según declaró la DGBA, una de las mayores transformaciones recientes es su proyección nacional. Nuevas escuelas de arte han sido inauguradas en Las Terrenas y en Santo Domingo Este, mientras en provincias como Santiago, La Vega, Moca, Bonao, San Francisco, Cotuí, Puerto Plata, Salcedo, San Juan de la Maguana, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Higüey y La Romana las escuelas multidisciplinarias, al igual que las 22 academias de música que están distribuidas por todo el país, mantienen su propósito de acercar el arte a públicos que tradicionalmente han estado al margen de estas expresiones.

“Bellas Artes está llamada a ampliar ese radio de acción que tiene una escuela en la actualidad, y donde no tenemos escuelas, dotarlas”, dijo Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura.

Talento en el extranjero

Uno de los renglones de mayor trascendencia en el sistema de Bellas Artes es la danza, que ha experimentado un notable crecimiento en la última década.

“Están surgiendo bailarines integrales, versátiles y capacitados para explorar diferentes estilos y lenguajes dentro de la técnica clásica y contemporánea”, afirma Stephanie Bauger, quien ahora es la directora de la Escuela de Bellas Artes de Las Terrenas luego de su labor al frente del Ballet Nacional Dominicano.

Algunos egresados de Endanza, la escuela de Bellas Artes, que han continuado su trayectoria profesional en el extranjero son Jennifer Ulloa, Rosa Lidia Cabrera Nuessi, Johan Mancebo, Gabriela Checo y Sherly Belliard. Los mismos han formado parte de instituciones como Royal New Zealand Ballet, Dutch National Ballet, Cleveland Ballet y la Ópera de Breslavia.

Otros bailarines en el exterior de otras escuelas son Michelle Jiménez, Gabriela Delgado, Alexa Torres y Juan Capellán.

El ministro también puntualizó que están creando iniciativas para “promover el talento local y facilitar el acceso a actividades artísticas y formativas”, así como “crear nuevas oportunidades para el surgimiento de espacios culturales”. Entre estas iniciativas destacó los nuevos talleres de verano que se formalizarán a partir del nuevo año escolar, la creación de talleres literarios, la promoción de la edición de libros locales, el fortalecimiento del taller literario Juan Sánchez Lamouth y el apoyo a concursos municipales de cuento y poesía.

Además, según Marianela Sallent Abreu, el Ministerio de Cultura tiene el programa “Teatro Orquestal Dominicano”, el cual “acoge, sin ninguna distinción, a personas que tienen algún tipo de discapacidad especial. Ellos cantan, bailan, es una agrupación que se presentará ahora, precisamente, con el apoyo del cantautor Juan Luis Guerra”.

Historia de la Dirección General de Bellas Artes

La Dirección General de Bellas Artes fue creada el 19 de julio de 1940, mediante la Ley 311-40, como una dependencia de la Secretaría de Estado de Educación (hoy Ministerio de Educación. El 28 de junio del año 2000, con la promulgación de la Ley 41-00, que creó la Secretaría de Estado de Cultura (hoy Ministerio de Cultura), la DGBA pasó a formar parte de esta nueva entidad estatal.

La DGBA fue concebida por el doctor Rafael Díaz Niese, un intelectual polifacético con gran sensibilidad artística.

En opinión de Danilo de los Santos, escritor y crítico de arte, Díaz Niese emprendió en la República Dominicana “una auténtica gestión cultural, orientada sobre todo hacia las artes, a las que imprimió un poderoso sentido de modernidad, conforme a las corrientes de las vanguardias artísticas que conocía como hombre actualizado y amante de la cultura francesa”.

Durante la gestión de Díaz Niese en la DGBA (1940-1950), se creó el sistema oficial de instituciones artísticas de enseñanza y difusión, con la apertura de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1941, el Conservatorio Nacional de Música y Declamación en 1942, la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1942, la Galería Nacional de Bellas Artes en 1943, el Teatro Escuela de Arte Nacional en 1946 y la Escuela Elemental de Música en 1947.

Para la conformación de estas entidades, Díaz Niese, además de apoyarse en importantes artistas dominicanos, contó con el talento y la experiencia de los artistas que vinieron al país como parte del exilio republicano español entre 1939 y 1940, quienes fungieron como profesores, organizadores y, en muchos de los casos, como directores de esas instituciones.

Se fundaron escuelas elementales de música en diversas localidades del país, no solo en la capital. Este fue el caso de provincias como Enriquillo, Neiba, La Descubierta, Jimaní, El Cercado, Hondo Valle, Elías Piña, Bánica, Dajabón, Restauración y Loma de Cabrera.

Asimismo, se diseñaron y ejecutaron programas de difusión cultural por toda la geografía nacional a través de las Exposiciones Ambulantes de Pintura, la primera de las cuales recorrió el Cibao, en 1944, y la segunda circuló por el Sur y el Noreste del país, en 1945.

A Díaz Niese se debe también el inicio del programa de Bienales de Artes Plásticas en 1942 y respaldó la creación de la Galería Nacional de Bellas Artes en 1943.

El 15 de mayo de 1956 se inauguró el Palacio de Bellas Artes para acoger la Dirección General de Bellas Artes, sus compañías, escuelas y la Galería Nacional; además, se habilitó una sala de espectáculos, lo que convirtió el edificio en el centro cultural más grande del país.

Con el tiempo el Palacio de Bellas Artes se transformó en un lugar privilegiado para la enseñanza y la práctica artística de la música, el teatro, la danza y las artes visuales, verdadero foco generador y difusor de propuestas que muchas veces obedecieron a los cánones establecidos y otras resultaron ser corrientes innovadoras en las artes dominicanas.

La creación de la Compañía Lírica Dominicana (1980), el Ballet Clásico Nacional (1981) y el Ballet Folklórico Nacional (1981), los que junto a la formación de la Escuela Nacional de Danza (1990) y la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil (1997), constituyeron hitos significativos de la política cultural estatal de final del siglo XX desde los tiempos de Díaz Niese.

Hoy, cuando cruza el umbral de sus 85 años, la Dirección General de Bellas Artes trabaja en hacer del arte una herramienta para la libertad, para la belleza y para la ciudadanía.

“A lo largo de su historia, la Dirección General de Bellas Artes ha jugado un rol muy importante; miles de jóvenes en distintos puntos del país han logrado un nivel de conexión importante con las distintas ramas del arte a través de la formación, no solamente convirtiéndose en grandes artistas, sino, fortaleciendo valores tan importantes como la disciplina y la persistencia, valores que se adquieren a través de la formación y el rigor que aplica Bellas Artes en cada una de sus clases y procedimientos”, dijo Roberto Ángel Salcedo.

“Que nadie quede fuera. Que la danza, la música, el teatro, las artes visuales y la palabra recorran cada rincón del país. Que el arte sea un bien común. Eso es Bellas Artes. Eso es República Dominicana”, puntualizó la directora Marinella Sallent, quien además exhortó a la sociedad dominicana a que apoyen la DGBA y que aprovechen los nuevos centros que están inaugurando para inscribir a sus hijos y que estos puedan tener una educación artística.

Del mismo modo, importantes figuras artísticas dominicanas, como Roberto Ángel Salcedo y Haffe Serulle, hicieron un llamado a la población para que aproveche los recursos que brinda la Dirección General de Bellas Artes.

“Mi llamado a la sociedad es que se acerque a la Dirección General de Bellas Artes”, dijo el ministro de cultura.

Por otro lado, el dramaturgo Haffe Serulle instó a la juventud dominicana a conocer que pueden formarse en el arte a nivel profesional de forma gratuita a través de las escuelas de la DGBA.

“Acérquensele a la DGBA y podrán desarrollarse como artistas y la patria estará agradecida de ustedes”, fue su llamado a los jóvenes.

