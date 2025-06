Elvira Taveras y Lumy Lizardo se sumergen en “La gran depresión”

La comedia dramática “La gran depresión” del autor español Félix Sabroso se estrena en las tablas dominicanas el viernes 4 de julio, protagonizada por Elvira Taveras y Lumy Lizardo, con dirección de Indiana Brito, en la sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Con un ingenio entre lo absurdo y lo sensato, la historia aborda el tema de la salud mental.

“La gran depresión” son dos mujeres amigas-enemigas cincuentena, que tras vivir una larga y estrecha amistad, la vida y quizá el conocerse en exceso, acabó por separarlas.

Sus personalidades evidentemente antagonistas. Aborda temas como el amor, el abandono, la salud mental, las mentiras, la amistad y el miedo al paso del tiempo.

La escenografía es de Fidel López, relaciones públicas y productor asociado de Henry Coradin, voz en off de Wilson Collado, diseños de Giannina Azar, Bride to Be y Melkis Díaz, maquillaje de Francis de la Cruz, bajo la producción artística de Juancito Rodríguez.

Esta puesta en escena, dedicada a dos grandes de nuestra c0municación las maestras Lissette Selman y Zoila Luna, por su trayectoria.

Fechas de funciones: viernes 4 (estreno), sábado 5 domingo 6, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de julio, a las 8:30 de la noche; viernes y sábados y 6:30 de la tarde.