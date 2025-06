Carlos Sánchez llevará a Bellas Artes “Crisis de media vida"

Carlos Sánchez mira hacia atrás, a sus veinte y tantos años, sin deudas, sin muchachos, sin dolor de espalda, creyendo que lo tenía todo claro. Lo que no sabía era que años después estaría en plena crisis de media vida: con dos hijos, preguntas existenciales y discusiones sobre quién dejó la luz del baño prendida.

También, hay que resaltarlo, cosechando sus logros personales en una área del humor que él fue de los pioneros locales y que hoy goza de buena salud escénica.

Hace dos décadas decidió dejar sus estudios de leyes y experimentar en una novedad en la escena dominicana: el “stand up comedy”, un estilo de hacer reír con el que se granjeó un nombre y muchos adeptos, que fueron aumentando con el tiempo.

“Cuando comencé, este tipo de humor era casi desconocido aquí. La gente estaba muy acostumbrada al chiste de Pepito, al borracho… Y aunque la pasaban bien en mis shows me decían: ‘Te faltaron los chistes’. Yo les decía: ‘¡Pero toda la noche fue chistes!’, solo que en otro formato”, afirma.

Además, su “atreveimiento” dio paso a una nueva generación de talentos: “Cuando yo era el único, era como el loco aquel que habla solo en el escenario. Pero ahora que somos muchos, se ve que es un arte, una industria”.

Desde esa época de inicios del siglo XXI, su presencia es habitual en diferentes presentaciones y shows especiales como su próximo: “Crisis de media vida”, que llevará a la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes los días 26, 27 y 28 de junio. Ya la primera noche está “sold out”.

Realidades

Carlos Sánchez prepara una reflexiva realidad del hombre: “La crisis existencial propia de los 40”. La idea de la puesta en escena nació durante un “examen médico incómodo”, cuando el humorista viajó a través de pensamientos profundos, cayendo en la realidad de que esa era su introducción a una nueva etapa de la vida.

“El examen de la próstata es el símbolo perfecto de esta edad”, explicó Sánchez, aprovechando ese momento para meditar sobre el paso del tiempo, comprar las expectativas incumplidas y la inevitabilidad del futuro.

Carlos Sánchez define el momento exacto en que a muchos hombres les da por comprarse un carro deportivo, ponerse bermuditas y buscarse una novia 20 años menor.

“Yo, con mis 46 años ya estoy en esa etapa, pero todavía no he hecho nada de eso -dice entre carcajadas-, uno, por falta de cuarto, y otro, porque amo mucho a mi esposa. Además, si lo intento ella me arranca la cabeza”.

Desde 2021

La producción del show ha sido un proceso largo y accidentado. Originalmente previsto para 2021, fue pospuesto en varias ocasiones debido a la pandemia y problemas técnicos en la sala. Han pasado casi cinco años esperando esta presentación en Bellas Artes.

“Lo teníamos pautado para 2021, pero vino la pandemia. Luego fue un lío con el aire acondicionado del teatro, pero por fin tenemos fecha. Estoy emocionado, ansioso y muy ilusionado. Para mí, estar en Bellas Artes es un hito, porque aunque he participado antes en obras de teatro ahí, nunca había presentado mis monólogos en ese escenario tan emblemático”.

Los años de guardar chistes sobre ancianos y contar situaciones con las que creció de niño lo llevó a construir una estructura en tres actos: “Dónde estoy, de dónde vengo y adónde voy”, representando el presente, la infancia y la vejez.

Para lo que queda del año, “Crisis de media vida” será su último show en Santo Domingo, pero tiene en agenda presentaciones en otras provincias y una próxima gira por Estados Unidos.

Para el veterano humorista, su nueva comedia no es solo entretenimiento, es un medio por el cual el público puede cuestionarse, en esta ocasión, sobre la natural transición humana.

“A los 20 uno cree que tiene todo el tiempo del mundo, a los 40 ya uno siente el cansancio, los dolores y empieza a pensar en la jubilación”, comentó.