Pamela de León abraza su primera pasión con su papel en la obra "Mis 3 suegras"

Una actriz que sabe evolucionar y adaptarse a los tiempos, Pamela de León, quien ahora destaca en redes sociales con su personaje "El Deli", abraza nuevamente su primera pasión: el teatro.

"Volver al teatro me conecta con mis raíces. Es como regresar a casa. Ahí fue donde empecé, donde me formé, y donde he vivido algunos de los momentos más importantes de mi carrera. Subirme a un escenario me llena el alma", expresó la artista durante una entrevista con LISTÍN DIARIO.

En la obra teatral "Mis 3 suegras", con su papel de Bárbara, una joven esposa enamorada, protectora de su matrimonio y concentrada en defender lo que ha construido con su esposo, la también comunicadora regresa a sus raíces en el arte y los medios.

Aunque cuenta con una carrera estable en la radio y la televisión, donde tiene un nombre sólido por su carisma y su destreza comunicacional, su presencia en las tablas es aplaudida de pie por el público en cada escena.

"Volver al teatro me conecta con mis raíces. Es como regresar a casa. Ahí fue donde empecé, donde me formé, y donde he vivido algunos de los momentos más importantes de mi carrera. Subirme a un escenario me llena el alma", explicó.

A Pamela de León o Pamela Wow la ha acompañado un público fiel desde su participación en el concurso "Estrellas de la Tele" (2012), logrando mostrar su talento para la conducción y el humor en "Ke Colmado" (2013), "Con Jatnna" (2013) y "Barrio Adentro" (2018).

También fue presentadora de la alfombra roja de Premios Soberano 2013.

Su rol de madre

A pesar de estar diario en radio, Pamela de León sabe cómo priorizar y cumplir con su rol de madre de dos niños, Luna Paulette, de 9 años, y Luan, de 4.

"Soy muy intencional con mi tiempo. Cuando estoy trabajando, estoy enfocada. Y cuando estoy con mis hijos, soy solo mamá. También he aprendido a pedir ayuda, a rodearme de gente que me apoya, y a priorizar lo que realmente importa", afirmó.

"Mis 3 suegras"

Además de Pamela de León, el elenco incluye a Josema Rodríguez, Karla Hatton, Patricia Muñoz y Jacqueline Estrella.

Desde el jueves 19 al domingo 29 de junio, la comedia estará en escena de jueves a sábado a las 8:30 p. m. y los domingos a las 6:30 p. m. en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito. La producción ejecutiva recae sobre Josema Rodríguez, la producción general en Daniel Sosa, y la dirección administrativa está a cargo de Frederic Montilla.

En esta ocasión con solo ocho funciones, las boletas están disponibles en www.boleteria.com.do y en la boletería del Teatro Nacional.