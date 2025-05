Madre e hija, Fidia Peralta y Shanel Valois, unidas por la sangre, el amor y la actuación

Una devoción inexplicable, un amor que desborda los parámetros y una admiración inconfundible así se observa a la talentosa actriz e influencer Fidia Peralta al momento que su hija Shanel Valois responde preguntas y cuenta sobre sus proyectos de actuación, las ansias que tiene de actuar, producir y dirigir proyectos teatrales, con apenas 16 años.

A Fidia le brillan los ojos y hasta una lágrima que se asoma, y que evita para no estropear la declaración de la joven actriz y productora, hija que según revela fue una oración respondida de Dios, pues resignada a no tener hijos, luego de tantos esfuerzos y tratamientos para quedar embarazada, un día entró a una iglesia y solo hizo llegar para que le anunciaran que Dios había respondido sus oraciones.

"Shanel es un milagro de Dios, ya había perdido las esperanzas de quedar embarazada y veo en ella reflejada la misericordia que Dios ha tenido conmigo y con mi esposo", reveló.

Este mes de mayo madre e hija han unido sus talentos y tienen en cartelera las piezas teatrales “La novia” y “La luz de la última vela”, con presentaciones de jueves a domingo en Microteatro, de la Zona Colonial. En este proyecto Shanel se estrena como dramaturga y directora con la pieza "La luz de la última vela", una obra inspirada en los casos de personas desaparecidas.

Fidia ve las ansias y el fuego que desprende Shanel de hacer tantas cosas a tan corta edad, los mismo sueños que tuvo cuando niña, en su natal San Juan de la Maguana, que a pesar de las escasas posibilidades tenía un solo objetivo, y era el de estudiar y convertirse una gran figura del teatro.

Para entonces, desde el punto de vista de su familia y vecinos era imposible. Las niñas en su campo no estudiaban, su destino era convertirse en madre, en la mayoría de ocasiones sin desearlo y sin proponérselo. Pero ese no era el destino que Fidia quería para ella, así que a sus 16 años, la misma edad que tiene su hija, se armó de valor y desafió a sus padres al proponerle irse a estudiar a la capital. Su padre le dio un rotundo no, pero su madre, luego de tanto rogarle y explicarle que de igual manera se iba ir, decidió apoyarla y hasta ayudarla con cinco mil pesos.

A Santo Domingo llegó a vivir en la casa de los estudiantes de San Juan, que pagaba el ayuntamiento de la provincia y hacía todo tipo de oficios para costear sus gastos. Desde vender queso, hacer rolos en los salones solo por propina, vender productos de belleza casero que ella preparaba, (oficio que aprendió de su abuela) hasta trabajar limpiando casas de familia.

Alrededor de su vida creó un torbellino de esperanza, en donde cada día encontraba el consuelo en la ilusión que le generaba cumplir sus sueños de ser actriz, e inclusive desfilar por la Alfombra Roja de los Premios Soberano. A los Premios Soberano, primero llegó peinando a los talentos que trabajaban en el evento, luego en 2021 recibió su primera nominación por su actuación en la película "Liborio", ópera prima del director Nino Martínez.

Antes de llegar a este punto Fidia, entró a la universidad a estudiar medicina, luego decidió por mercadeo, carrera de la que se graduó en la universidad O&M y gracias a las redes sociales se convirtió en una influencer, Fidiaconsejos, con millones de seguidores y en donde comparte consejos de bellezas e historias. Su formación en el arte incluye estudios de cine y teatro en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y TV en San Antonio de los Baños, Cuba, y en Bellas Artes junto a la maestra María Castillo en República Dominicana. Ha participado en 12 películas de cine y trabaja en su primer guion.

Ahora se ve en su hija Shanel los sueños que también tuvo a esa edad, por eso, la ha apoyado y guiado cuidándola para que pueda dejar un mensaje en la juventud de persistencia y trabajo en el arte.

Mientras que Shanel está muy clara en sus aspiraciones de convertirse en una profesional de la actuación y la producción dentro del teatro y el cine. Es una voraz lectora y ya en su adolescencia ha tiene 20 escritos entre obras, poemas y novelas. También al igual que su madre es una influencer en las redes de Tik Tok e Instagram.

"Shanel siempre me ha visto trabajar en este mundo y desde muy pequeña siempre estuvo fascinada con la actuación. Estudia teatro desde los ocho años y ha participado en varias obras de teatro y corto de cine como La niña de los dulces. Desde que tenía diez años se la ha pasado pidiendo trabajo a mis amigos, y he tenido que intervenir aclarando que es menor de edad, pero eso no la ha detenido. Inquieta y persistente tuve que buscar el espacio para que pudiera llevar a escena su trabajo", relata la orgullosa madre.

"Desde muy pequeña siempre he querido estar detrás del teatro mirando como se hace todo lo que tiene que ver con el teatro, aunque también me apasiona la actuación. Agradezco a mi familia que me ha apoyado en este proyecto tan importante para mí, ésta es mi primera obra como dramaturga y ver a la gente disfrutar la puesta en escena y llevarse un mensaje, me ha llenado de mucha emoción y alegría", confiesa Shanel.

Continuó Shanel "Esto ha sido un proceso bastante enriquecedor para mi, no solo como en esta rama del arte en la que estoy incursionando que es la dramaturgia y dirección, sino como actriz, vivir esos proceso que viven los actores, los escritores, ha sido sumamente increíble”.

A pesar de poseer un gran talento Shanel dice no sentirse diferente ante la juventud de hoy día. Sus amigos, al igual que ella son apasionados de la lectura, el teatro y las artes. "Con mis amigos siempre compartimos y debatimos ideas de situaciones que afectan al país y al mundo. Nos gusta debatir todo tipo de tema".

“La Luz de la Última Vela” es producida con la asistencia de Gael Sterling y asistencia en dirección de Alma Martínez, es protagonizada por Yarlenys Vargas quien comparte esta pieza con Yeniel Ramírez y Rodrigo Bréton. En la otra pieza "La Novia" es protagonizada por Patricia Martínez y Carlos Báez en “La Novia”, escrita y dirigida por Jonathan Valois, padre de Shanel.

Esta historia muestra el vacío que siente un joven tras la muerte de su esposa, intentando llenar este hueco emocional sin éxito.