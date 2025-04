"Peter Pan", el musical con el que Tania Báez regresa al teatro junto a su familia

Después de un tiempo, Tania Baéz vuelve a las tablas y esta vez de manos de su hija y yerno, Karla Fatule y Javier Grullón, quienes se estrenan con su productora con el musical “Peter Pan”

Y es que Karla Fatule y a Javier Grullón no sólo los une el amor también su profesión y ahora los negocios con JaviKarlaProducciones.

La pareja de jóvenes da el inicio a su productora con la obra musical y con la responsabilidad de guiar no solo a Tania, sino también a Kenny Grullón, padre de Javier.

“Una familia que trabaja unida es una familia que progresa junta y siempre hemos cuidados que nuestras carreras y nuestros proyectos estén alineados con los valores que nos sustentan como personas”, dijo Báez a Listín Diario durante el encuentro con la prensa de la obra.

Tania interpreta a la señora “Darling” y Kenny el entrañable “Smee”.

A la comunicadora se le hincha el pecho de orgullo al ver a sus hijos produciendo este proyecto.

“Trabajar bajo la dirección de ellos (Javier y Karla) para mí ha sido un regalo del cielo”, expresó.

“Nosotros somos una familia muy cercana, muy unida y soy parte de todo este proceso y ahora como actriz viéndolos a ellos como productores a mí se me hincha el corazón de orgullo”, agregó.

La familia Grullón Báez se lleva muy bien y en esta obra el público podrá ver la química que tienen.

“Kenny y yo nos reímos mucho porque nos dicen las leyendas del musical. Nos llevamos súper bien, nos reímos muchos”, dijo Tania.

La también conferencista bromeó sobre que prefiere trabajar más con su yerno que con su hija porque “es muy fuerte y muy dictatorial”, dijo entre risas y camaradería con Javier Grullón.

“Peter Pan”, llega a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito los días 9, 10, 11 de mayo, cuenta con un elenco de primera bajo la dirección del veterano Waddys Jáquez y una orquesta, con música en vivo, dirigida por Junior Basurto.

Más sobre “Peter Pan el musical”

La historia de “Peter Pan” reúne a un elenco de niños que dan vida a esta gran aventura. Manu Chacín y Emilio Blanco interpretarán a John y Michael, los hermanitos de Wendy, el encantador perrito Nana cobrará vida en escena con la actuación de Benny Pérez, prometiendo conquistar los corazones del público.

Además de este elenco, la producción contará con la participación de Axel Mansilla, Jean Luis Burgos, Juanma Gonzales, Carolina Jiménez, Coral Gonzales, Natacha Hernández, Mariana Ramírez y más de 40 artistas en escena, enriqueciendo así la experiencia teatral y haciendo de "Peter Pan" un espectáculo imperdible.

La dirección vocal estará en manos de la renombrada cantante lírica dominicana Paola González, cuya experiencia y talento aportarán una dimensión única a las interpretaciones de los actores. La coreografía, concebida por Erick Roque en colaboración del mismo director Waddys Jáquez, brindará energía y dinamismo a las escenas, sumergiendo al público en el mágico mundo de Nunca Jamás.

La escenografía será una creación original de Ángela Bernal, quien transformará el escenario en un paisaje encantador que reflejará la fantasía y la aventura de esta clásica historia. Regiduría Amaury Esquea y utilería de José Calvo. Las fotografías y vídeos a cargo del reconocido Jochy Fersobe.

El Proyecto

JaviKarlaProducciones nació hace dos años, y desde entonces trabajan en el montaje de "Peter Pan". Hace seis años que la pareja viene conversando sobre este sueño, en medio de su trabajo como productores en musicales como “Grease”, "La llamada", “In The Heights”, y otros.

Javier Grullón y Karla Fatule son dos reconocidos artistas y productores dominicanos con más de 18 años de trayectoria en el teatro musical.

Han participado en más de 30 producciones, destacándose en canto, actuación y baile. Javier ha sido nominado en siete ocasiones y ganó un Premio Soberano por su actuación en "Grease" en 2023. En 2021, produjeron exitosamente sus primeros musicales: Javier con "In The Heights", que tuvo más de seis funciones "sold out", y Karla con "La Llamada", que sorprendió al público con un montaje innovador también a casa llena.

Su éxito continuó con "Grease" en el 2023 y actualmente trabajan juntos en "Peter Pan", que promete ser una producción única para 2025. Javier y Karla siguen contribuyendo al arte en la República Dominicana, inspirando a nuevas generaciones y consolidando su legado en el teatro musical del país.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets, CCN Servicios, Club de Lectores del Listín Diario y la boletería del Teatro Nacional.