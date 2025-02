Cynthia Erivo será Jesus en nueva versión de "Jesucristo Superstar" y le llueven las críticas

Cynthia Erivo, la protagonista de Wicked nominada al Oscar, interpretará a Jesucristo este verano en nueva versión de Jesucristo Superstar, el exitoso musical creado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice en el Hollywood Bowl.

Fue la propia Erivo quién confirmó la noticia a través de Instagram y escribió: "Estaré un poco ocupada este verano, no puedo esperar". No es la primera vez que la actriz se acerca a este musical sobre la vida de Jesús, ya que encarnó a María Magdalena en una versión exclusivamente femenina del montaje en 2020 y cantó el popular número I Don't Know How to Love Him.

Según informa Variety, las representaciones de esta nueva versión de Jesucristo Superstar en el Hollywood Bowl tendrán lugar del 1 al 3 de agosto y estará dirigido por Sergio Trujillo, ganador de un premio Tony, que también se encarga de coreografía del espectáculo. Stephen Oremus, ganador de un premio Tony, será el director musical.

Tras el anuncio las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales: “Con el debido respeto y humildemente presentada, Cynthia Erivo es demasiado CALVA, MARRÓN y BI para interpretar a Jesús. Presentar a una mujer como Jesucristo es una forma intencional de blasfemia que a Hollywood le enfurecería si se aplicara a otras religiones", dijo un usuario.

Mientras otro escribió: “Hollywood se está burlando de nosotros ahora. ¿Un Jesús femenino y negro? Eso es demasiado y es feo. He visto muy pocas cosas más ridículas que esta y habrá tontos a los que les guste y apoyen esta decisión. Cynthia Erivo interpretando a Jesucristo es una vergüenza".

Jesucristo Superstar se estrenó inicialmente como álbum conceptual antes de su debut en Broadway en 1971. El musical gira en torno a la última semana de la vida de Jesús de Nazaret y relata su historia por medio de canciones de rock. En 1973 se estrenó una adaptación cinematográfica dirigida por Norman Jewison y protagonizada por Ted Neeley.

NBC emitió Jesucristo Superstar Live in Concert el Domingo de Pascua de 2018 con John Legend como Jesucristo y Sara Bareilles como María Magdalena.

Erivo asumirá el papel de Jesucristo en el momento más álgido de su carrera. Actualmente está nominada al Oscar a mejor actriz protagonista gracias a su papel de Elphaba en la adaptación a la gran pantalla de otro exitoso musica, Wicked, la precuela de El Mago de Oz dirigida Jon M. Chu.

Erivo se convirtió la segunda mujer negra que interpreta a Elphaba en una gran producción de Wicked. Alexia Khadime fue la primera mujer negra que interpretó el personaje a tiempo completo (Khadime protagonizó la producción del West End entre 2008 y 2010 y volvió a interpretar el papel en 2023).

Espero que sea un poco como una carta de amor a todos los que se sienten diferentes, que se sienten fuera de lugar, a todas las mujeres negras que han entrado en una habitación y han sentido que no eran bienvenidas", dijo Erivo que repetirá su papel de Elphaba en Wicked: For Good, la segunda parte de la obra que Universal Pictures estrenará a finales de noviembre.