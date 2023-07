Grupo PiedePuente: 15 años de puro teatro

De una idea que nació hace más de una década, de la mano de un grupo de jóvenes con pasión y talento para el teatro, el grupo PiedePuente, ha logrado mantenerse y atraer con su arte a públicos de todas las edades. 15 años después, estos teatristas continúan dejando huellas, centrándose en la dramaturgia dominicana.

Durante una conversación con Listín Diario, Iván Mejía y Aylen Zaid, miembros fundadores y actores en este grupo independiente, dieron a conocer su historia y planes a futuro.

PiedePuente se compone de siete egresados de la Escuela Nacional de Arte Dramático, cuya pasión por las artes escénicas los llevó a formar este grupo independiente. Su historia surgió cuando varios de sus miembros fundadores aún eran estudiantes de teatro.

Compartiendo la misma visión artística y el deseo de explorar y promover el teatro dominicano, decidieron unir fuerzas y crear un grupo que marcaría la diferencia. A lo largo de los años, han trabajado arduamente para elevar su nivel y llevar historias auténticas y relevantes al público tanto dominicano como extranjero.

Explican que en sus obran intentan trabajar con dramaturgia dominicana, sin embargo, tratan de que este no sea confundido con el Teatro acostumbrista, el cual, según explican, es el que representa la dominicanidad.

“Tratamos de hacer un teatro global, esa es una filosofía que nos ha marcado desde siempre, en el sentido de que, sea donde sea, tú te puedas sentir identificado con lo que estás viendo”, explicó Zaid.

Han incursionado en diferentes géneros teatrales, desde obras para adultos hasta producciones dirigidas al público infantil. Su compromiso de acercar el teatro a todas las audiencias ha sido fundamental en su trayectoria. En su repertorio han viajado a países como Estados Unidos, Colombia, España y Cuba.

Con su curioso nombre, originado de una mezcla de anécdotas y expresiones teatrales, estos siete integrantes se dividen las funciones; ellos son quienes crean, dirigen y actúan en las obras de teatro.

El grupo PiedePuente ha logrado mantenerse y atraer con su arte a públicos de todas las edades.Fuente Externa

Falta de apoyo

Para este grupo de jóvenes, el camino y la construcción de puentes para llevar el teatro hacia el público, no ha sido fácil. Mencionan entre sus más grandes retos “la constancia y el poco apoyo, en cuanto a las políticas culturales”; sin embargo, “esto no nos ha detenido para seguir creando”, indicó Mejía.

Explicó que “como grupo de teatro establecido en el país, sacando a un lado la difusión y dejando a un lado al público que pueda ir, para conseguir auspicio o patrocinio para las obras de teatro en el país, es un poco más complicado, porque no existe una política, porque no existe una ley, no hay un incentivo”.

Imagen de una de las obras interpretadas por PiedePuenteFoto Externa

Obras a presentar

Este sábado 15 y domingo 16 de julio, PiedePuente celebrará su aniversario en Casa de Teatro, donde planean presentar en escena, una programación especial que promete ser inolvidable, dando inicio este fin de semana y se extenderá hasta diciembre.

Entre las obras a presentar se encuentran “La Puerta”, la cual trata sobre las cargas, responsabilidades y la comunicación dentro de la vida entre una pareja.

“Es una reflexión un poco crítica y poética sobre todo lo que envuelve una relación de pareja”, explicó Zaid.

Aniversario de Pie de PuenteFuente Externa

También tendrán en su programa el lanzamiento de un documental sobre los 15 años de PiedePuente, en el que destacarán la trayectoria y los logros alcanzados por este grupo de jóvenes teatristas.

Otra obra a presentar es “La niña y el Zafaconero”, esta es dirigida principalmente al público infantil y cuya trama principal está basada en el cuidado y la preservación del medio ambiente. Posterior a este evento, no solo planean presentar esta obra, sino que realizarán un conversatorio dirigido a estudiantes, en el que impartirán charlas y talleres.

“Es una obra infantil trata sobre la responsabilidad que tenemos nosotros los seres humanos, en la destrucción que estamos creando al planeta y en lo que debemos aportar nosotros, para prevenir que sigan ocurriendo todos los problemas que trae el cambio climático y la contaminación”, sostuvo Zaid.