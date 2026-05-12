“La Casa de Papel”: el fenómeno que cambió la televisión y sigue expandiendo su universo

Cuando “La Casa de Papel” se estrenó en 2017, lo hizo como una producción española de alcance moderado que narraba un ambicioso atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Sin embargo, lo que parecía una historia cerrada terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial que redefinió la manera en que se consumen las series en la era del streaming.

El impacto fue inmediato. La serie, creada por Álex Pina, logró conectar con audiencias de distintos países gracias a una narrativa intensa, emocional y cuidadosamente construida.

Elementos visuales como el enterizo rojo, las máscaras de Dalí y el himno “Bella Ciao” trascendieron la pantalla para convertirse en símbolos culturales reconocibles a nivel global.

Uno de los pilares fundamentales de su éxito fue el elenco, encabezado por el actor Álvaro Morte en el papel del “Profesor”.

Su interpretación del estratega detrás del atraco aportó una profundidad psicológica que elevó la tensión narrativa y consolidó al personaje como uno de los más icónicos de la televisión contemporánea.

Junto a él, figuras como Úrsula Corberó en el papel de Tokio aportaron una energía disruptiva y emocional que se convirtió en uno de los motores principales de la historia.

El personaje, narradora de gran parte de la serie, ayudó a construir la mirada íntima del grupo de atracadores y su evolución a lo largo del tiempo.

A su vez, personajes como la inspectora Raquel Murillo, interpretada por Itziar Ituño, ofrecieron el contrapunto policial que elevó la tensión entre ambos bandos, aportando complejidad emocional y narrativa al conflicto central.

La producción original se dividió en dos grandes partes emitidas por Antena 3, antes de su salto a Netflix, donde fue reorganizada en cinco temporadas que ampliaron el alcance de la historia más allá del atraco inicial. Esta expansión permitió explorar nuevas dinámicas, conflictos y escenarios que llevaron la narrativa desde Madrid hasta una escala internacional.

El impacto cultural de la serie no solo se reflejó en audiencias récord, sino también en su influencia dentro de la industria audiovisual, impulsando nuevas formas de contar historias de atracos con mayor carga emocional, estética y humana.

En los últimos años, Netflix ha apostado por mantener vivo este universo narrativo. Uno de los proyectos más relevantes dentro de esta expansión es “Berlín”, el spin-off centrado en el carismático personaje interpretado por Pedro Alonso.

Su segunda temporada, titulada “Berlín: La Dama de Armiño”, tiene previsto su estreno el 15 de mayo de 2026, y promete seguir profundizando en la vida previa del personaje antes de los eventos principales de la historia original.

A esto se suma el reciente anuncio de la plataforma sobre la continuidad del universo más allá de Berlín. Netflix ha dejado claro que las historias vinculadas a la franquicia seguirán expandiéndose, bajo la idea de que “la revolución nunca termina”, posicionando este universo como un eje activo de nuevos desarrollos narrativos.

Con estas nuevas producciones, el universo de “La Casa de Papel” confirma que su impacto no pertenece únicamente al pasado.

Más que una serie, se ha convertido en una franquicia en constante evolución que sigue ampliando su narrativa y reafirmando su lugar como uno de los fenómenos televisivos más influyentes de la era del streaming.