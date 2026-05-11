“Envidiosa”: el cierre de una comedia sobre el deseo, la inseguridad y la adultez

Creada por Adrián Suar y protagonizada por Griselda Siciliani, la serie Envidiosa logró conectar con el público a través de una narrativa que combina humor, vulnerabilidad y una mirada aguda sobre las inseguridades emocionales, las relaciones afectivas y la constante comparación social que atraviesa la vida contemporánea.

Desde su estreno en Netflix, la producción construyó el personaje de Victoria como el eje central de una historia marcada por el deseo insatisfecho, la ansiedad por encajar y la dificultad de sostener una vida emocional estable en medio de expectativas personales y sociales en conflicto. A través de situaciones cotidianas llevadas al extremo emocional, la serie convirtió lo íntimo en un espejo generacional.

A lo largo de sus temporadas, la evolución de Vicky no solo estuvo marcada por sus vínculos amorosos, sino también por su relación con sus amigas, su entorno laboral y su propia percepción de éxito personal. Esa construcción progresiva permitió que el personaje se consolidara como una figura compleja, incómoda y, al mismo tiempo, profundamente humana.

La temporada final, estrenada el 29 de abril de 2026, marca el cierre definitivo del recorrido de la protagonista. En esta última etapa, Victoria enfrenta decisiones clave que redefinen su vida adulta: la convivencia, la maternidad y la forma en que se relaciona consigo misma y con los demás. El conflicto ya no se centra únicamente en el amor, sino en la identidad.

A diferencia de sus entregas anteriores, esta temporada apuesta por un tono más introspectivo. Sin abandonar el humor característico de la serie, la narrativa profundiza en un retrato más maduro de la protagonista, mostrando cómo evoluciona su percepción del amor, la estabilidad y la identidad personal. La comedia se mantiene, pero ahora convive con una lectura emocional más densa y reflexiva.

Video VIDEO. Envidiosa | Tráiler oficial | Netflix



El cierre de “Envidiosa” también reafirma el impacto de las producciones latinoamericanas dentro del catálogo de Netflix, donde la serie logró posicionarse como una de las propuestas más comentadas dentro de su género. Su éxito no solo radica en el entretenimiento, sino en la identificación que generó en audiencias que reconocen en Vicky sus propias contradicciones.

Con esta última temporada, la serie deja un retrato contemporáneo sobre la adultez femenina, las contradicciones del deseo y la presión social por “tener la vida resuelta”, consolidando su lugar dentro de las ficciones que logran equilibrar comedia y reflexión sin perder su identidad.

Más que un final, “Envidiosa” deja la sensación de un cierre emocional abierto: el de una protagonista que no necesariamente cambia por completo, pero que sí aprende a mirarse desde otro lugar.