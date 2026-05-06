"The Pitt", el drama que se siente como estar en la sala de emergencia, aquí la receta para entenderla

La serie "The Pitt" (una forma de abreviar el hospital de Pittsburgh) sigue el turno de un grupo de doctores en una sala de emergencia, una combinación de veteranos con años de trayectoria con jóvenes que aún tratan de hallar su especialidad.

La historia, que se puede ver en HBO Max, cuenta con un formato en el que un episodio es una hora del turno; así va mostrando a la audiencia lo que es el día a día con toda la complejidad de los casos que reciben y las formas en las que encuentran soluciones, que no solo se quedan en el paciente, sino que también impactan en las vidas de las doctoras, doctores, el equipo de enfermería, entre otros roles.

El protagonista y productor es el doctor Michael Robinavitch “Robby”, interpretado por Noah Wyle, quien también fue parte del reparto de ER como John Carter, una serie que, al igual que The Pitt, tenía una temática de doctores en la sala de emergencia, en la que las letras significan Emergency Room, que fue creada por Michael Crichton, protagonizada por George Clooney.

¿Entonces, ambas series están conectadas? La respuesta es no, pero eso era lo que quería hacer Wyle, que The Pitt fuera un spin-off o secuela de ER y volver con su personaje de Carter, esta vez como el doctor más experimentado en un hospital de enseñanza varios años en el futuro; sin embargo, por motivos de los derechos que no se aprobaron, eso no pudo ser posible. Pero eso no detuvo el éxito que ha tenido como un material independiente y nuevo.

“Esto empaña el legado, y no debería haber sido así. En un momento dado, esto podría haber sido una colaboración. Y aunque no fuera una colaboración, no tenía por qué haberse vuelto tan hostil. Pero en el 30º aniversario de Urgencias (la serie ER), nunca me he sentido menos animado a celebrar ese logro que este año”, expresó Wyle en una entrevista a Rolling Stone en abril de 2025.

Volviendo a Robby, él es el médico responsable de la guardia de la mañana que cuenta con 15 horas, lo que equivale a 15 episodios por temporada. En la primera temporada hay dos eventos importantes: uno es el aniversario del fallecimiento del mentor de Robby, que perdió la vida a causa del covid-19, lo que es otra espina más que afecta su salud mental y al mismo tiempo influye en su actitud y forma de tratar a los demás miembros del personal médico. Él no lo reconoce, pero todos están preocupados por él y por su estabilidad psicológica, que es una bomba de tiempo.

El otro punto determinante es que en la primera temporada, con el paso de los episodios, se va mencionando un evento llamado The Pitt Fest, un festival de música al que asisten muchas personas de la ciudad, motivo por el que aumenta la cantidad de pacientes que reciben, ya que, conociendo el contexto de Estados Unidos, el país en el que se desarrolla la serie, se incluye un elemento que tristemente pasa con una regularidad sumamente alarmante, en la actividad musical ocurre un tiroteo que deja muchas víctimas, algunas heridas, otras fallecidas. A pesar de eso se mueven con destreza y por la frecuencia de los casos, hasta cuentan con un protocolo de emergencia que los ayuda a no trabajar a ciegas.

Una de las personas que falleció en el siniestro fue la novia del hijastro de Robby, Leah, que termina siendo la gota que derrama el vaso de su estabilidad emocional, cuando tiene que decirle a Jake (su hijastro) que su novia perdió la vida, se le desencadena un ataque de pánico.

Por otro lado, una de las temáticas que afectan mucho el manejo de la sala de emergencias es la falta de recursos que, contrariamente a lo que se pensaría, no son los suficientes, que en muchos casos no dan abasto, que se amplificó después del Covid-19 porque o muchos murieron por el virus o renunciaron por el desgaste emocional y físico. Se ve de primera mano cómo ese aspecto en particular golpea a los doctores, doctoras y el personal de enfermería.

La serie representa una propuesta diferente por varias razones; una de ellas es el asesoramiento médico que tiene, algo que la hace ver mucho más realista y cercana: las heridas, el vocabulario, el manejo del hospital, que, según doctores, todo es muy fiel a lo que pasa en la vida real; incluso varios personajes secundarios y recurrentes son verdaderos especialistas médicos.

Con relación a los escenarios, lo que se ve netamente es el hospital; en el interior está la sala de emergencia, algunos pisos del hospital, como habitaciones en los niveles superiores, pasillos de la parte interna, la sala de espera, ascensores, baños y, en el exterior, está el techo, la bahía de ambulancias, más un parque que está al frente del centro. ¿Por qué eso es importante? Hace que el espectador esté inmerso en todo lo que pasa y se conecte tanto que sienta que está dentro, al usar este formato de “botella”.

El siguiente personaje que más influye en la trama es Dana Evans, interpretada por Katherine LaNasa, la enfermera en jefe es un pilar crucial; con sus años de experiencia sabe dónde va todo, cómo se hace todo y en algunos casos es una voz de la razón desde un punto de vista maternal. Cuida a todos porque entiende qué es lo que pasa cuando no se presta atención a las señales de que algo está mal.

Video VIDEO. The Pitt - Temporada 2 | Tráiler Oficial | HBO Max



TEMPORADA 1

Dr. Jack Abbot, médico responsable del turno de la noche, los estudiantes de medicina Dennis Whitaker, Victoria Javadi, las residentes Dra. Trinity Santos, Dra. Melissa King “Mel”, Dra. Cassie Mckey, los residentes senior Dra. Heather Collins, Dr. Frank Langdon, Dra.Samira Mohan, son los encargados de atender a los pacientes en el día y entre ellos se dan diversas dinámicas, una de unión y fraternidad como la de Mel y Langdon, mientras otras son un poco más problemáticas tal cual es la de Santos y el mismo Frank, debido a que la doctora Trinity encuentra una irregularidades con unos medicamentos que la llevan a descubrir que el doctor estaba robando porque se había vuelto adicto más que en más de una ocasión él puso en tela de juicio su capacidad de trabajar en el hospital.

Con Samira se ve poco a como unos rasgos muy valiosos pero que en una sala de emergencia no son tan prácticos, ella se toma un tiempo para escuchar a cada paciente para tratar de entenderlos, analizar patrones y ver más allá de cómo llegaron ahí, característica que se seguirá desarrollando en la segunda temporada.

En esta temporada se puede destacar la actuación de los extras, que serían los pacientes dado que todo se siente genuino, la preocupación, las reacciones, el dolor, hubo casos de un joven que tuvo muerte cerebral por usar un estupefaciente para estudiar que estaba cortado con fentanilo, la reacción de los padres, de una chica que llega más tarde y casi muere por lo mismo es sumamente genuina.

Un evento importante que evidencia la falta de apoyo a las enfermeras es que a Dana la golpea un paciente enojado llamado Doug Driscolt que a través de los capítulos va mostrando una actitud hostil que solamente va creciendo hasta llegar a ese momento del puñetazo. Aquí también se ve las carencias en la seguridad del personal producto de la falta de cuidados de la administración del hospital a ella.

TEMPORADA 2

En la segunda temporada hay nuevos estudiantes en el Pitt, Joy Kwon y James Ogilvie además de una nueva médico responsable, Dra. Bran Al-Hashimi, porque el conflicto de esta es que Robby se va de viaje en moto, y todos están preocupados por su seguridad al percibir una especie de energía suicida relacionado a sus problemas psicológicos ya existentes.

Se desarrolla en pleno 4 de julio, el día de la independencia en los Estados Unidos, un razón por la que llegan muchas personas que se lastiman en medio de la celebración, algunos de los pacientes que más destacan son Rosi, una mujer con cáncer que se cayó en su casa que, cuando la curan y le informan que ya puede volver su hogar se percata de que no quiere eso, se queda el último día de su vida en emergencias, esto se debe a que el dolor es tanto que deben darle un medicamento tan fuerte que poco a poco le detiene la respiración.

Una mujer es llevada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (o ICE por sus siglas en inglés que significan Immigration and Customs Enforcement) en ese momento tanto pacientes como empleados latinos se van, exponiendo la problemática de deportación masiva que experimenta el país norteamericano, cuando un enfermero recurrente llamado Jesse la está curando ocurre un forcejeo con los agentes y lo arrestan.

Los estudiantes Joy y Ogilvie, en su primer día se enfrentan a todo eso más las medidas que se tomaron debido a un posible ciberataque, lo que los hace trabajar sin sistemas, no pueden acceder a historial médico, organizar pacientes, la unidad de atención médica se vuelve 100% análoga, cuando se apaga todo Joy es quien salva la situación de los pacientes del momento porque con su memoria eidética puede recordar todo lo que estaba en las pantallas.

La doctora Al Hashimi, apuesta por el uso de inteligencia artificial, viene de haber trabajado con veteranos, cuenta con una forma de trabajo un poco distinta a la de Robby, tienen un inicio con asperezas que van limando hasta el último capítulo en el que tienen una confrontación porque la doctora había ocultado problemas de salud que le afectan en su lucidez a la hora de trabajar.

premios

La serie ha sido tan exitosa que se ganó muchos premios en el 2025, en los Premios Astra TV, Noah Wyle ganó en la categoría de mejor actor en serie de dramática, Joe Sachs y R. Scott Gemmill ganaron mejor guion en serie de drama por el que escribieron para el capítulo de las 7:00 pm y mejor elenco en serie dramática de streaming, en los Dorian también ganó en mejor serie dramática y Wyle por mejor actuación en drama, en los Gotham TV ganó mejor serie dramática revelación.

En los premios Primetime Emmy ganó mejor serie dramática, mejor actor en serie dramática para Noah por el episodio 9:00pm y Katherine LaNasa a mejor actriz de reparto por el mismo episodio. Además de otros premios, se consolida como una serie que llegó para darle un toque más fresco a los dramas médicos.