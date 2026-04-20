Patrick Muldoon, actor de la serie "Melrose Place", muere a los 57 años

El actor Patrick Muldoon, conocido por su papel en la serie de 1992 "Melrose Place", murió repentinamente este domingo a los 57 años.

Según Deadline, Muldoon sufrió un infarto.

Nacido el 27 septiembre de 1968 en San Pedro, California, William Patrick Muldoon III también apareció en la icónica telenovela de NBC "Los Días de nuestras vidas" ("Days of Our Lives"), que se transmitió desde el 8 de noviembre de 1965 hasta el 9 de septiembre de 2022.

Muldoon interpretó a Zander Barcalow en la película de acción y ciencia ficción "Invasión" (1997) y más recientemente trabajó en el thriller policíaco "Manos sucias", se estrenará a finales de este año.

También fue productor ejecutivo de la cinta "Kockroach", protagonizada por Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz, que actualmente se encuentra en rodaje, así como de "Mi vida en Palos Verdes" (2017), "Arkansas" (2020), "El contador de cartas" (2021), "Sombras de un crimen" (2022), "Riff Raff" (2024) y "The Dreadful" (2026).

Junto a su carrera como actor, Muldoon también incursionó en la música, lanzando sencillos como "I Believe" y "Gray Again".

A Muldoon le sobreviven su pareja, Miriam Rothbart; sus padres, Deanna y Patrick Muldoon Sr.; su hermana y cuñado, Shana y Ahmet Zappa; y sus hijos, su querida sobrina Halo y su sobrino Arrow Zappa.