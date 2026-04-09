Michael Patrick, actor de 'Juego de Tronos', fallece a los 35 años

El actor Michael Patrick, conocido por su papel en la sexta temporada de la serie de HBO “Juego de Tronos” en 2016, falleció a los 35 años en un centro de cuidados paliativos en Irlanda.

Según su esposa, Naomi Sheehan, Patrick padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde febrero de 2023 y se encontraba recibiendo tratamiento por el trastorno al momento de su deceso.

“Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo médico. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos”, compartió Sheehan en Instagram.

Patrick también apareció en otros programas de televisión como 'My Left Nut' (2020), 'Blue Lights' (2023) y 'Esta Ciudad' (2024).