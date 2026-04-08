"True crime" en Netflix: dos historias reales que estremecen y obligan a mirar de frente la realidad

El auge del "true crime" en plataformas de streaming continúa consolidándose como uno de los géneros más impactantes y reflexivos del audiovisual contemporáneo.

Netflix, una de las principales impulsoras de este formato, suma a su catálogo dos documentales basados en hechos reales que no solo reconstruyen crímenes, sino que también profundizan en las historias humanas detrás de ellos: “La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson” y “El depredador de Sevilla”.

El primero se centra en la vida y muerte de Anna Moriah “Mo” Wilson, una prometedora ciclista estadounidense cuyo ascenso en el deporte fue abruptamente interrumpido en 2022, cuando fue asesinada en Austin, Texas.

El documental no se limita a narrar el crimen, sino que ofrece una mirada íntima a su trayectoria, sus logros y el impacto de su pérdida en su entorno.

A través de testimonios cercanos y material del caso, la producción también reconstruye la investigación que llevó a la captura de la responsable, quien huyó del país e incluso modificó su apariencia para evadir a las autoridades. Lejos del sensacionalismo, la propuesta busca devolver el foco a la víctima, convirtiéndose en un retrato emocional que trasciende el hecho criminal.

Video VIDEO. La Verdad Detras De La Tragedia De Moriah Wilson (2026) HD Trailer Oficial Español Latino



Video VIDEO. El Depredador de Sevilla | Tráiler Oficial | Netflix



Por otro lado, “El depredador de Sevilla” aborda un caso ocurrido en España que destapó una cadena de abusos sexuales cometidos durante años por un guía turístico. Lo que inició como la denuncia de una joven estadounidense terminó revelando un patrón repetido con múltiples víctimas, quienes, sin conocerse entre sí, comenzaron a compartir experiencias similares. La docuserie, estructurada en tres episodios, reconstruye el caso a partir de testimonios directos, evidencias y el proceso judicial, poniendo especial énfasis en la lucha de las víctimas por obtener justicia.

Ambos documentales reflejan uno de los elementos más característicos del true crime: su capacidad para evidenciar cómo estos hechos no ocurren en escenarios lejanos o irreales, sino en contextos cotidianos donde la confianza, las relaciones personales o incluso entornos aparentemente seguros pueden convertirse en el punto de partida de una tragedia.

En ese sentido, las producciones no solo informan, sino que también invitan a la reflexión sobre la violencia, el silencio y la importancia de visibilizar estas historias.

Ambas propuestas destacan dentro del catálogo actual de Netflix por su enfoque narrativo y su compromiso con las víctimas. Mientras el caso de Moriah Wilson conmueve por su sensibilidad y reconstrucción emocional, “El depredador de Sevilla” impacta por su dimensión colectiva y su denuncia social. Dos relatos distintos, pero unidos por un mismo objetivo: contar la verdad y generar conciencia.