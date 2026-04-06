Fallece Dee Freeman, actriz de la serie "Sistas", tras luchar contra el cáncer de pulmón

La actriz Dee Freeman, conocida por su papel en la serie de televisión estadounidense "Sistas", falleció tras ser diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa 4. Tenía 66 años.

Freeman reveló su diagnóstico en octubre de 2025 a través de redes sociales para solicitar ayuda económica para pagar su tratamiento basado en medicina convencional y alternativa.

“En nombre de su familia, con profunda tristeza les comunicamos esta noticia. Dee falleció en paz el 2 de abril, tras una valiente y aguerrida lucha contra el cáncer”, escribió la familia Freeman en la cuenta de Instagram de la artista.

“Gracias a todos los que apoyaron a Dee durante su lucha. Le emocionó mucho saber cuánta gente se preocupaba por ella y la apoyaba”, continuó el mensaje. “Sabemos que Dee está allá arriba en el cielo, siendo la fuerza de la naturaleza que siempre fue. Ahora lo hace con sus alas de ángel. Descansa en paz, Dee”.

Además de aparición en la comedia dramática de la directora de Tyler Perry, transmitida desde el 23 de octubre de 2019 en BET, Freeman protagonizó "Seinfeld", "Rude Awakening", "ER", "Los Hughleys", "Los expedientes secretos X", "Dexter", "La Tercera Roca del Sol", "Do Us Part", "Shameless" y "NCIS: Los Angeles".

También actuó en tres episodios de la telenovela The Young and the Restless en 1997 y 2009 y en "Pretty the Series" (2010-2015).

En 2022, estuvo en la serie de televisión "Reasonable Doubt".