Kurt Russell en The Madison: "Nunca había interpretado a un personaje tan cercano a mí mismo"

Hay series que te atrapan por sus giros de guión o sus presupuestos millonarios. "The Madison" no es ninguna de las dos cosas. Es algo más difícil de fabricar: una historia que duele porque se siente verdadera. Y el hombre que le da vida a Preston Clyburn, el patriarca ausente alrededor del cual gira todo, lo sabía desde la primera vez que leyó el guión.

"Tuve problemas para terminarlo porque me golpeó muy fuerte. Me golpeó en lo personal", admitió Kurt Russell durante la rueda de prensa global de la serie para Paramount+.

El actor, que lleva 65 años frente a las cámaras, no suele hablar así de un proyecto. Pero esta vez algo era diferente.

A sus 73 años, Russell ha interpretado de todo: héroes de acción, antihéroes excéntricos, figuras míticas del cine americano. Snake Plissken. Jack Burton. R.J. MacReady. Personajes que viven lejos de él, construidos desde la observación y el oficio. Preston Clyburn es otra cosa.

"Nunca había interpretado a ningún personaje tan cercano a mi propia vida y tan cercano a mí", dijo Russell con una franqueza poco habitual. "Quería llevar eso a Michelle, y quería llevarlo al show en general."

Preston es el centro emocional de The Madison, pero no porque aparezca constantemente en pantalla, sino precisamente porque no aparece. La serie, creada por Taylor Sheridan (Yellowstone, 1883), arranca con una pérdida abrupta que coloca al espectador en la misma posición que los personajes: aturdido, sin tiempo para prepararse.

"El shock de lo que ocurre pone a la audiencia inmediatamente en los zapatos de Michelle", explicó Russell.

"Es tan extraño para ellos, tan impactante, como lo es para ella en su vida real. Le da una sensación de autenticidad desde el primer momento".

El amor que hace que la tragedia duela

Uno de los elementos más celebrados de la serie es la relación entre Preston y su esposa Stacy, interpretada por Michelle Pfeiffer, con quien Russell trabajó por última vez en Tequila Sunrise (1988). Casi cuatro décadas después, la química sigue intacta, pero ahora con una profundidad diferente.

"Hace tiempo que no veo una relación así", dijo Russell. "Estas dos personas realmente se amaban de verdad. Y eso es lo que provoca la gran tragedia."

No hay artificios ni dramas fabricados en esa relación. Solo dos personas que se quieren, y la ausencia que eso deja cuando uno de los dos ya no está.

Para Russell, esa honestidad es la mayor virtud de la escritura de Sheridan. "Es una relación verdaderamente amorosa, y eso es lo que causa la gran tragedia", repitió, como si la frase le pesara.

Varios de sus momentos más intensos con Pfeiffer ocurren por teléfono, sin compartir el mismo espacio físico. Lejos de verlo como una limitación, Russell lo convirtió en un recurso.

"Yo he tenido muchas conversaciones así con Goldie. Y muchas así con mis hijos. Entonces vuelve a ser algo que creo que el público puede reconocer, si logras capturar esa sensación de comunicarte a distancia pero de forma muy íntima."

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La escritura que no necesita reescribirse

En Hollywood, los guiones cambian constantemente. Los actores reciben nuevas páginas la noche antes del rodaje. Las tramas se reajustan en el montaje. Trabajar con Taylor Sheridan es otra experiencia.

"No recuerdo la última vez que trabajé en un proyecto donde no hubiera cambios. Lo que lees es lo que vas a hacer", contó Russell. Esa rareza, un guión que llega prácticamente terminado, le permitió concentrarse en algo más sutil que interpretar: capturar exactamente lo que el escritor quería transmitir. Y parece que lo logró.

"Hablé recientemente con Taylor y me alegró descubrir que sentía que el 95 por ciento de lo que tenía en su cabeza, que fue capaz de plasmar en papel, que fuimos capaces de ejecutar, era lo que él quería."

Nueva York contra Montana: dos mundos, dos formas de ser fuertes

The Madison no es solo una historia de duelo. Es también una historia sobre el choque de dos mundos: la familia Clyburn, neoyorkina hasta los huesos, obligada a encontrarse con la Montana que Preston tanto amaba. Russell, que vive en Colorado desde los 26 años, entiende esa tensión desde adentro.

"Estas mujeres son muy fuertes, pero son fuertes como la ciudad", dijo entre risas. "Los hombres son muy fuertes, pero son fuertes como el campo. Y cuando empiezas a mezclar eso, crea una oportunidad maravillosa para mucho humor. Pero el telón de fondo lo hace agridulce siempre, porque está enraizado en tanto dolor."

Nueva York y Montana no son simples escenarios en la serie. Son, según Russell, dos personajes con nombre propio. "Son dos personajes muy importantes. Nueva York es uno, con su gente. Y Montana es en sí mismo otro, con su gente. Y el choque permite que todo tipo de emociones humanas se desplieguen."

La conexión de Russell con esos espacios es biográfica: nació en Maine, creció en Los Ángeles, se mudó a Colorado cuando decidió dejar de solo hablar de la vida que quería y empezar a vivirla. "Iba a vivir la vida que anhelaba, o iba a quedarme hablando de ella. Me alegra mucho haber elegido lo primero."

La pesca como espejo

Hay una escena recurrente en The Madison que funciona como metáfora de todo lo demás: la pesca con mosca en las aguas del río Madison. Para Russell, no es decorado. Es algo que conoce desde niño, cuando su abuelo tenía el primer lago de pesca exclusiva con mosca en todo el estado de Maine.

"Cuando estás concentrado en ello, cuando estás enfocado profundamente, creo que te lleva a un lugar donde puedes reflexionar sobre ti mismo", explicó. "Y las aguas del Madison eran muy hermosas. Un gran lugar para hacer eso."

En el fondo, eso es lo que propone la serie entera: un espacio para mirarse hacia adentro. No para encontrar respuestas fáciles, sino para enfrentar preguntas que duelen.

Perderse o levantarse

Hacia el final de la conferencia, Russell sintetizó en pocas palabras la pregunta central de The Madison:

"En cada situación, creo que se te ofrece la oportunidad de perderte en lo que podrías considerar el victimismo, o de superarlo y aprender más sobre la vida, sus placeres y sus tragedias", dijo.

No es una filosofía sacada de un libro de autoayuda. Es la conclusión de alguien que ha vivido mucho, que leyó unos guiones que lo obligaron a detenerse a la mitad, y que decidió que esa incomodidad valía la pena compartirla.