Hannah Montana cumple 20 años: Dónde y cómo ver el nuevo especial de Disney

Tras dos décadas de su histórico debut en Disney Channel (2006-2011), el esperado especial por el 20 aniversario de Hannah Montana se estrenó este martes 24 de marzo en el catálogo global de Disney+.

El programa se encuentra disponible en su versión original con subtítulos en español.

¿De qué trata?

Definido por Disney+ como "una carta de amor para los fans", el especial se centra en una entrevista profunda y exclusiva con Miley Cyrus, grabada con audiencia en vivo y conducida por Alex Cooper (del podcast Call Her Daddy).

La producción (a cargo de HopeTown Entertainment y Unwell Productions, con Ashley Edens como showrunner y Cyrus como productora ejecutiva) repasa la creación del icónico personaje y el impacto que tuvo a nivel mundial.

Además de la entrevista, el especial incluye material de archivo nunca antes visto, una actuación musical especial con una nueva canción interpretada por la propia Hannah, y la recreación de escenarios, como la sala de la familia Stewart y el famoso armario giratorio.

Estreno del episodio especial de Hannah MontanaFUENTE EXTERNA

El programa trae a Miley Cyrus, quien recuperó su característico cabello rubio y flequillo, y entre los invitados especiales figuran sus padres (Tish y Billy Ray Cyrus), su hermana Noah Cyrus y Selena Gómez.

Durante una entrevista el martes en Good Morning America (GMA), la cantante explicó que buscó un equilibrio.

“He trabajado muy duro para llegar al punto en que Miley sea reconocida de la misma manera que lo fue Hannah. Así que sentí que habría un feliz híbrido: me haría un flequillo, me pondría el pelo rubio y una pequeña extensión, pero aun así podría sentirme como Miley”, explicó Cyrus.

Asimismo, reveló que la idea del especial fue impulsada por un consejo de su madrina, Dolly Parton: promocionar algo antes de que exista.

“Empecé a hablar sobre un especial de ‘Hannah-versario’ antes de que siquiera existiera”, confesó en GMA. “Luego fui a Disney y dije: ‘Miren lo emocionados que están todos con este ‘Hannah-versario’ imaginario’”.

El especial sirve también para recordar los abrumadores inicios de la artista, quien admitió no estar preparada para el nivel de fama que alcanzó.

Según recordó, tras emitirse el primer anuncio promocional de la serie durante el estreno de High School Musical en 2006, se convirtió en una estrella de la noche a la mañana.

“Al día siguiente iba a subirme a montañas rusas y la gente empezó a pedirme autógrafos, y la serie ni siquiera se había emitido todavía”, expresó.