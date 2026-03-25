Hannah Montana: así están los actores de la serie 20 años después

La serie de Disney Hannah Montana, protagonizada por Miley Cyrus, que relata la doble vida de una megaestrella del pop juvenil y una chica común llamada Miley Stewart, cumple 20 años de su creación.

Cyrus volvió a sus orígenes para interpretar el personaje que hizo posible su carrrera musical en 2006 y celebrar dos décadas del programa de televisión con “Especial del 20 Aniversario de Hannah Montana”, donde participa parte del elenco original.

A pesar de la ausencia de sus amigos de elenco Emily Osment (Lilly) y Mitchel Musso (Oliver), el especial aniversario contó con estrellas como Jason Earles, Moises Arias, Cody Linley, Anna María Pérez y Shanica Knowles.

¿Quiénes son los actores del elenco original?

Emily Osment interpretó a Lilly Truscott en "Hannah Montana".Foto: Instagram

Emily Osment

Emily Osment interpretó a Lilly Truscott, la mejor amiga de Miley Stewart. Debutó en la actuación en varias películas y series de televisión en su infancia, pero saltó a la fama por encarnar a Gerti Giggles en Spy Kids 2 (2002) y Spy Kids 3-D (2003).

En 2009, Osment firmó con un sello disquero y lanzó su primer sencillo como cantante.

Protagonizo la película Cyberbully, de ABC Family, en 2011, cuando también prestó su voz al personaje de Pep Cortez para la película Beverly Hills Chihuahua 2 y lo repitió en 2012 para Beverly Hills Chihuahua 3.

Otros de sus créditos incluyen: Cleaners, "A Daughter's Nightmare", "Young & Hungry", "No Way Jose", "Love is all you need?", "Wonderland", "The Kominsky Method", "Almost Family", "Pretty Smart" y "Stolen Baby: The Murder of Heidi Broussard".

Actualmente, Osment está soltera tras firmar el divorcio en diciembre de 2024, tan sólo dos meses después de su boda con Jack Anthony, con quien comenzó una relación en 2021.

Osment no participó en el especial del 20 aniversario de Hannah Montana por conflictos de agenda y compromisos laborales.

Mitchel Musso interpretó a Oliver Oken en "Hannah Montana".Foto: Instagram

Mitchel Musso

Mitchel Musso, quien no explicó la razón de su ausencia de la serie especial de Hannah Montana, sobre su ausencia, heredó el amor por la actuación de sus padres Katherine Musso y Sam Musso, ambos involucrados en el teatro comunitario de Dallas, Texas.

El joven inició en la película "Secondhand Lions", junto a su hermano Marc.

En 2006, Mitchel Musso se dio a conocer por su papel de Oliver Oken en Hannah Montana de Disney Channel y, meses después, encarnó a DJ Walters en la película animada Monster House.

Desde el año 2007, presta su voz al personaje de Jeremy Johnson en la serie animada Phineas y Ferb, un muchacho del que la hermana de Phineas, Candace (Ashley Tisdale), está enamorada.

Protagonizó la serie original de Disney XD, Par de Reyes, en 2009.

Musso fue acusado de sospecha de DUI en 2011.

En 2023, el actor volvió a enfrentar problemas con la justicia cuando fue arrestado bajo sospecha de robo e intoxicación pública tras supuestamente robar un paquete de patatas fritas.

Jason Earles.Foto: Instagram

Jason Earles

Jason Earles interpreta a Jackson Stewart, el hermano mayor de Miley Cyrus, en "Hannah Montana".

En 2003, inició su carrera en el programa de televisión de humor de sketches estadounidense "Mad TV".

En cine, debutó como Ernie Kaplowitz en la película "American Pie Presents: Band Camp" (2005), la cuarta parte de la saga "American Pie".

El actor se casó en 2007 con Katie Drysen. También se conoce que estuvo casado con Jennifer Earles desde el 2002 al 2013.

Tiene un hijo llamado Noah Earles.

Moises Arias interpretó a Rico Suave en "Hannah Montana".Foto: Instagram

Moisés Arias

El actor estadounidense de origen colombiano Moisés Arias interpretó a Rico Suave en la serie de Disney Channel, "Hannah Montana".

A los 10 años, partició en "Everybody Hates Chris" después de estudiar actuación en una escuela de teatro y ser descubierto en enero de 2005 en un concurso.

En 2005, apareció como Randall en "The Suite Life of Zack and Cody". Más tarde, saltó a la fama por su papel recurrente en "Hannah Montana".

Otros de sus créditos incluyen: "Beethoven's Big Break", "Dadnapped", "The Perfect Game", "Astro Boy", "Wizards of Waverly Place", "Love Bites", "El juego Ender", "Despicable Me 2", "The Stanford Prison Experiment", "Ben-Hur", "The Good Doctor" y "Samaritan".

Actualmente interpreta a Norm MacLean en Fallout, la serie de Amazon Prime Video.

Cody Linley interpretó el papel de Jake Ryan en "Hannah Montana".Foto: Instagram

Cody Linley

El actor Cody Linley personificó a Jake Ryan, el novio de Miley Stewart (Miley Cyrus), con quien la química de su personaje traspaso la pantalla.

En 1998, debutó en la actuación con su papel como joven Tommy en "Full House".

Otros de sus créditos incluyen: "Walker, Texas Ranger", "My Dog Skip", "Where the Heart Is", "Miss Congeniality", "Beyond the Prairie, Part 2: The True Story of Laura Ingalls Wilder", "When Zachary Beaver Came to Town", "Cheaper by the Dozen", "That's So Raven", "Forget Me Not" y "Melissa & Joey".

Billy Ray Cyrus interpretó al padre de Hannah Montana en la serie.foto: facebook

Billy Ray Cyrus

El cantante de música country Billy Ray Cyrus, quien es padre de Miley Cyrus en la vida real, interpretó el papel de Robby Ray Stewart, el padre de Miley Stewart (Hannah Montana) y Jackson Stewart en "Hannah Montana".

Ha lanzado 12 álbumes de estudio y 44 sencillos desde 1992, es más conocido por su sencillo número uno «"Achy Breaky Heart", el primero en alcanzar el nivel de triple platino en Australia.

De 2001 a 2004, Cyrus protagonizó el programa de televisión Doc.