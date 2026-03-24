Ruby Barker, actriz de 'Bridgerton', muestra el impacto de su salud mental en su cuerpo

La actriz británica Ruby Barker, conocida por su papel de Marina Thompson en la exitosa serie de época de Netflix Bridgerton, mostró el impacto que ha causado su salud mental en su cuerpo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la joven de 29 años reveló que el tratamiento para su diagnóstico de trastorno bipolar había alterado su metabolismo y le provocó un "aumento de peso por motivos médicos".

“Muchos de ustedes conocen mi historia y las batallas que he enfrentado al vivir con trastorno bipolar. Estas son las consecuencias físicas de ocho meses de tratamiento y, sinceramente, también me ha planteado un nuevo reto mental. ¡Hurra!”, escribió.

En la publicación, aparece un ticket con el peso de Barker: 112,5 kg (248,02 libras).

“Por favor, deséenme suerte en este camino, porque no es fácil. Me solidarizo de verdad con cualquiera que luche con su peso: las comparaciones, el espejo, el constante ruido mental”, añadió.

Asimismo, destacó los beneficios de haber dejado el cigarrillo electrónico.

“Puede ser como una pesadilla, y no se resuelve de la noche a la mañana”, comentó. “Pero, por otro lado, hoy es mi cuarto día sin vapear y ya noto los beneficios en mi salud cardiovascular. Un paso a la vez”.