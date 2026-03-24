Romance de Francesca y Michaela protagonizará la quinta temporada de "Bridgerton" con otro cambio en los libros

Bridgerton regresarán a Netflix con una quinta temporada, cuyo rodaje ya ha arrancado. Y su primer adelanto confirma que los nuevos episodios se centrarán en la condesa de Kilmartin, Francesca Stirling (Hannah Dodd), y en la prima de John, Michaela (Masali Baduza), quienes vivirán un intenso romance.

El fugaz adelanto arranca mostrando un bello paraje. Seguidamente, Francesca y Michaela caminan juntas por un pasillo.

Ambas contemplan desde una puerta la belleza de un esperanzador paisaje. Es entonces cuando se miran, sonríen, vuelven a observar todo lo que sus ojos alcanzan y rozan con ternura sus manos.

Con este romance lésbico ya encima de la mesa para la nueva temporada, la serie vuelve a cambiar el orden de las novelas de Julia Quinn y adelanta la historia de Francesca.

Asimismo, Netflix también confirmó recientemente en X el nacimiento del romance entre Stirling y Michaela. "Franchela resurge. La quinta temporada ya está en producción", afirmó la compañía junto a una foto en la que Dodd y Baduza aparecen sonrientes, cogidas de la mano en un jardín.

LA TRAMA SE CENTRARÁ EN EL ANHELO

"Más que nunca, la quinta temporada girará en torno al anhelo. Me parece algo revolucionario", afirmó Jess Brownell, la showrunner de Bridgerton, en declaraciones a Tudum de Netflix. "Es evidente que hay muchas series estupendas que han retratado el amor queer", añadió. "No somos los primeros, ni mucho menos. Pero dedicar toda una temporada de Los Bridgerton a una relación lésbica me parece algo enorme", concluyó Brownell sobre el romance que aflorará entre Francesca y Michaela en esta quinta entrega.

La cuarta temporada de Bridgerton se centró en el romance entre Benedict (Luke Thompson) y la joven Sophie Baek (Yerin Ha). Pero también vio a Francesca afrontar la repentina muerte de su marido, John (Victor Alli), un suceso que allana el terreno para explorar la relación romántica de Stirling con Michaela, quien en las novelas de Julia Quinn era en realidad Michael.

"Francesca Stirling (Hannah Dodd), condesa de Kilmartin e hija mediana y más introvertida de la familia Bridgerton, dos años después de perder a su querido marido John, decide volver al mercado matrimonial. Pero cuando Michaela (Masali Baduza), la prima de John regresa a Londres para hacerse cargo de la finca de los Kilmartin, Francesca empieza a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar.

Francesca siempre se ha sentido un poco fuera de lugar en su entorno. A medida que Michaela despierta nuevos sentimientos en su interior, Fran hará descubrimientos sobre sí misma que podrían cambiarlo todo.

Michaela Stirling, siempre bajo su apariencia encantadora y llena de vida, esconde a una joven vulnerable que tiende a huir en cuanto algo le incomoda. Sin embargo, en esta temporada, Michaela tendrá que enfrentarse a esa vulnerabilidad mientras se ve obligada a afrontar su relación con el legado de su difunto primo y con Francesca", reza la extensa sinopsis de esta entrega.

La nueva entrega de Los Bridgerton estará compuesta por ocho episodios y el rodaje se llevará a cabo en Londres. Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen ejercen como productores ejecutivos.