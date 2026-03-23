Fallece a los 51 años Carrie Anne Fleming, actriz de las series “iZombie” y “Supernatural”

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por las series de The CW “iZombie” (2015) y “Supernatural” (2005), falleció a los 51 años.

El representante de Fleming declaró a la revista People que el deceso se produjo el 26 de febrero en Canadá tras ser diagnosticada de cáncer de mama.

“Falleció en paz, rodeada de sus seres queridos. Fue un gran privilegio haber conocido a Carrie. Era una persona maravillosa, inspiradora y, sobre todo, bondadosa. La echaremos mucho de menos", declaró.

Jim Beaver, el actor que interpretaba a su marido Bobby Singer en “Supernatural”, también lamentó la muerte de su compañera.

Fleming nació el 16 de agosto de 1974 en Digby, Nueva Escocia, Canadá. Debutó en el año 1994 con un papel recurrente en la serie de acción "Viper" y posteriomente actuó junto a Adam Sandler en la comedia "Happy Gilmore" (1996).

También apareció en la película de televisión “The Unauthorized Full House Story”, donde encarnó a la madre de Candace Cameron Bure.

En teatro, trabajó en “Noises Off”, “Romeo y Julieta”, “Magnolias de acero” y “Fama”.

A Fleming le sobrevive su hija Madalyn Rose (Max).