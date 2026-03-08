luctuosa
Finnian Garbutt, actor de "Hope Street", dice que está perdiendo la batalla contra el cáncer
El actor fue diagnosticado hace cuatro años, pero hace dos años el melanoma pasó a etapa terminal tras extenderse al hígado y los pulmones.
El actor norirlandés Finnian Garbutt, de 28 años, compartió un comunicado a través de Instagram para pedir a sus seguidores que apoyen económicamente a su esposa, Louise Agnew, y a su hija, Saoirse Garbutt, de 1 año y medio.
Garbutt, quien interpreta al agente policial Ryan Power en la serie de BBC "Hope Street", reveló que está "entrando en las últimas etapas de mi vida" tras su lucha de cuatro años contra el cáncer.
"Durante el último mes, más o menos, he tenido bastante dolor en la espalda y la cadera. Mi equipo oncológico me ingresó el otro día para observación y algunas ecografías”, comunicó.
“Desafortunadamente, las ecografías han mostrado que el cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en las últimas etapas de mi vida”, explicó.
Afortunadamente, Garbutt confesó que pudo cumplir la mayoría de sus metas antes de ser diagnosticado hace cuatro años, pero hace dos años el melanoma pasó a etapa terminal tras extenderse al hígado y los pulmones.
“Desde que me diagnosticaron hace 4 años, he logrado muchos de mis objetivos en la vida: 30 episodios en una serie de televisión, protagonizar una película (que se estrenará pronto), comprar mi propia casa, casarme con mi mejor amiga y ser padre de una niña increíble que siempre me hace sonreír”, precisó.
“Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de los años, tanto a mí como a mi familia. Si alguien quiere quedar para tomar una pinta, un café o pasar un rato divertido, por favor, contáctenos y podemos intentar que funcione”, dijo.