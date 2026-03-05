25 años del debut cinematográfico de ‘Harry Potter’ y sigue más vivo que nunca

“Para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura”. La frase pertenece a ‘Harry Potter y la piedra filosofal’. Pero, si hay una aventura que nunca muere, esa es la de la saga del niño mago.

Porque, casi 25 años después de que la adaptación cinematográfica de ese primer libro llegase a las salas, ‘Harry Potter’ está más vivo que nunca. Así se deduce del comunicado oficial de Warner Bros Discovery (WBD), “25 años de magia”, en el que anuncian todos los planes que tendrán lugar para conmemorar este aniversario.

Un año para conmemorar la magia

El 16 de noviembre de 2001, una melodía de celesta llenó las salas de todos los cines mientras las luces bajaban. Con los primeros compases de ‘Hedwig’s Theme’, compuestos por John Williams, el público fue transportado desde las butacas hasta un mundo mágico, el de “el niño que vivió”. Así fue como ‘Harry Potter’ hizo su debut del libro a la gran pantalla.

El éxito fue inmediato. ‘La piedra filosofal’ se convirtió en la película más taquillera del año, recaudando 974 millones de dólares en su estreno original. Una cifra que superó los 1.029 millones tras varios reestrenos posteriores. Además, obtuvo tres nominaciones a los Óscar, en las categorías de Música Original, Dirección Artística y Vestuario.

Fue el primer hito de una franquicia de ocho películas que protagonizaron toda una década, estrenándose la última de ellas en 2011. Y que, en total, han cosechado más de 7.700 millones de dólares a nivel global.

Pero la marca ‘Harry Potter’ ha crecido mucho más allá de estas cintas, con derivados como la trilogía de ‘Animales Fantásticos’, el especial ‘Harry Potter: Regreso a Hogwarts’ y otros programas, disponibles en HBO Max.

Y, más allá de ese material fílmico, existen muchos más productos y adaptaciones: la obra de teatro ‘El legado maldito’, videojuegos de éxito como ‘Hogwarts Legacy’, o los parques temáticos dedicados al mundo mágico, son solo algunos ejemplos.

Por eso, la compañía busca ahora “unir a magos, brujas y `muggles´ de todo el mundo” durante este año de aniversario, según el comunicado, a través de una serie de “experiencias para los fans, reestrenos, productos exclusivos y mucho más”.

Uno de estos eventos será la ‘Butterbeer Season’, entre marzo y mayo de este año. Por primera vez, “camiones móviles de Cerveza de Mantequilla recorrerán ciudades de todo el mundo”, lo que permitirá degustar la famosa bebida fuera de los parques temáticos.

Además, el 31 de julio, fecha del cumpleaños del propio Harry Potter, se organizarán eventos y actividades con productos en distintos lugares del mundo. A su vez, entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre, ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ volverá a las salas de cine de todo el mundo.

Y, la tradicional celebración del 1 de septiembre, ‘Back to Hogwarts’, que conmemora la salida del tren Expreso de Hogwarts desde la estación de King's Cross, se ampliará durante agosto y septiembre, prometiendo ser “más grande y mejor que nunca”.

Un pasado inmortal y un futuro prometedor

En cuanto al “merchandising”, entre las colaboraciones más destacadas se encuentra la del Grupo LEGO, con sets conmemorativos especiales. Y el estudio de diseño MinaLima, fundado por Miraphora Mina y Eduardo Lima, autores del estilo gráfico de las películas, lanzará dos colecciones.

Pero también habrá productos de marcas como “Spin Master, LUG, MGA, Jazzwares, Alex and Ani, Hallmark, Reyn Spooner, Pyramid, Loungefly, Timex, Crocs, Vera Bradley, y muchas más”, según WBD.

A su vez, “los destinos de ‘Harry Potter’ alrededor del mundo también ofrecerán a los fans momentos de sorpresa y disfrute durante todo el año”. El ‘Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter’ presentará una exhibición especial del 7 de mayo al 7 de septiembre que permitirá a los visitantes ver de cerca los artefactos originales de la película.

En Japón, el ‘Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter’ también ha prometido a los fans “regresar al lugar donde todo comenzó”. Mientras tanto, los parques de ‘Universal Destinations & Experiences’ en Orlando, Hollywood, Osaka y Pekín dispondrán de ofertas especiales por tiempo limitado.

Próximamente, China albergará instalaciones itinerantes que recrearán momentos icónicos de la película. Y en Melbourne, Australia, el centro comercial Chadstone, el mayor del hemisferio sur, realizará una “intervención temática” a partir de abril.

Sin embargo, aunque el 25.º aniversario revive la nostalgia del pasado, la franquicia ‘Harry Potter’ también mira hacia el futuro. Y el ejemplo más claro es la próxima serie de HBO que llegará a las pantallas en 2027 y cuyo rodaje ya ha comenzado en los Warner Bros. Studios de Leavesden, el mismo lugar donde se rodaron las películas originales.

Pero, ¿por qué ‘Harry Potter’ sigue teniendo tanta relevancia un cuarto de siglo después? Quizá la respuesta resida en la universalidad de sus temas: la lucha entre el bien y el mal, la importancia de la lealtad y la amistad, o la posibilidad de que la magia pueda habitar incluso en lo cotidiano; han logrado que sea una historia transgeneracional.

Las novelas de J.K Rowling y las películas que adaptaron su obra forman ya parte de la cultura popular. Y ‘La piedra filosofal’ fue la cinta que estableció los cimientos visuales de un mundo mágico que sigue creciendo. Porque WBD invita tanto a los fans antiguos como a los futuros a “descubrir la magia por sí mismos”.

Ahora, con una serie en el horizonte y todo un año de celebración, parece que el hechizo de ‘Harry Potter’ está lejos de romperse. La carta ha llegado, las varitas están listas y el Expreso de Hogwarts vuelve a partir, 25 años después, desde el andén 9 ¾.