Actor Jorge Enrique Abello revela que rechazó papel de narco: “Necesitaba ese dinero con toda”

El actor Jorge Enrique Abello, quien interpretó a Armando Mendoza en la telenovela "Yo soy Betty, la fea", reveló que rechazó trabajar en una serie sobre narcotraficantes colombianos.

Abello contó en el podcast "Desnúdate con Eva Rey" que recibió una llamada desde Los Ángeles para invitarlo a un casting para encarnar a uno de los hermanos Ochoa en la historia "Narcos", pero se negó a pesar de haber estado enfrentando una crisis económica.

“Yo he rechazado la mejor propuesta de mi vida sabiendo que estaba sentado sobre cero, cero dinero y no la acepté porque hablaba del narcotráfico de mi país. Me dijeron que era para hacer uno de los hermanos Ochoa y yo pregunté si podía leer para el policía. Me respondieron que ese papel ya estaba dado. Entonces dije: ‘Lo siento, no puedo, yo no’”, dijo Abello.

Señaló que no duda de la calidad del proyecto ni juzga a quienes aceptan papeles de este tipo, entre ellos su compatriota Sofía Vergara, protagonista y productora de "Griselda".

“Yo he sido, a través de Yo soy Betty, la fea, el embajador de lo mejor de este país. Durante años he llevado una imagen distinta de Colombia por el mundo. No podía hacer algo que sintiera que iba en contravía de eso”, resaltó.

“El tema del narcotráfico ha tocado demasiadas vidas en este país. Es un tema muy doloroso. Yo sí lo tocaría, pero desde otro punto de vista, desde la humanidad, desde el drama real que hemos vivido”, precisó.