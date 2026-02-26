Luke Thompson y la bisexualidad de Benedict: "La sexualidad masculina se ha retratado encasillada"

La segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton llega a Netflix este jueves 26 de febrero, un mes después del estreno de los primeros cuatro episodios. Desde sus inicios, uno de los aspectos más destacados de la serie ha sido su compromiso con la representación y su voluntad por contar todo tipo de historias. La nueva entrega se centra en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), un personaje al que se había visto con hombres y mujeres por igual y cuya relación con Sophie no elimina su bisexualidad.

"En general, la sexualidad masculina se ha retratado, y por alguna razón, estoy seguro, como algo más encasillado y rígido, como si fueras esto o aquello", reflexiona Thompson en una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

"Y creo que lo que resulta refrescante del personaje de Benedict y lo que me gusta ver representado como otra forma de sexualidad masculina es que parece que no le preocupa en absoluto... como si el sexo no fuera algo que le inquietara o le preocupara", expone el actor, señalando incluso que, en su opinión, ni siquiera está "vinculado a su sentido de identidad". "Es solo una fuerza que hay dentro de él y que está explorando, no sé, como si estuviera surfeando la ola", indica.

Por otro lado, Hannah Dodd, que en la ficción encarna a Francesca Bridgerton, resalta la importancia de abordar la sexualidad femenina, algo que "hace muchos años se consideraba un gran tabú, pero en cierto modo todavía lo es hoy en día" aunque, por supuesto, "no en todos los casos ni para todo el mundo ni todo el tiempo".

En la temporada 4, Francesca, una mujer recién casada, empieza a preocuparse por no haber concebido todavía y, al enterarse de que esto es más posible si alcanza el clímax, se dispone a averiguar qué es exactamente eso, preguntando a su madre y su cuñada al respecto y confesando finalmente a su marido no haberlo sentido nunca.

"Me parece muy bonito ver a dos personajes introvertidos que tienen el valor de hablar de lo que les pasa. Además, es algo por lo que pasan muchas mujeres. Hay presiones que se imponen a sí mismas y que pueden impedirles disfrutar", explica la actriz.

Para Dodd, aunque "se trate de una serie de época que es un drama romántico y hay muchos fuegos artificiales y pasión", hay que tener en cuenta que "muchas relaciones no son siempre así, y la amistad y el respeto dentro de estas también son muy importantes". "Tienes que estar presente cada día de tu relación y elegir a esa persona una y otra vez, por lo que puede que haya aspectos en los que haya que trabajar, y es muy bonito ver a dos personas que lo consiguen", apunta, remarcando además la valentía de tener esas conversaciones y el valor de que "las mujeres se apoyen entre sí y busquen información de otras mujeres".